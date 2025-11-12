Регионы Казахстана готовятся к весенним паводкам

Подготовка к паводковому периоду в Костанайской области ведется по плану и находится под постоянным контролем. Зампредседателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС А. С. Советов проверил состояние дамб и водопропускных сооружений в зонах возможного подтопления и дал рекомендации по усилению профилактических мер и взаимодействию служб.

В Восточно-Казахстанской области заместитель начальника ДЧС области А. А. Енсегенов совместно с представителями акимата Шемонаихинского района объехал территории района осмотрел участки, подверженные воздействию паводковых вод.

— В селе Убинка ведутся работы по ремонту улиц, в селе Красная Шемонаиха завершен текущий ремонт водопропускной трубы. Также проведен осмотр участка в селе Большая Речка, где запланирован ремонт моста. Все мероприятия реализуются в установленные сроки, с обеспечением готовности объектов к весеннему паводковому периоду, — говорится в сообщении.

В Карагандинской области работы по подготовке к паводковому периоду продолжаются в плановом порядке. В Шетском районе очистили и расширили русло реки Шерубай-Нура на участке протяженностью 500 метров. В селе Акшокы Каркаралинского района введутся работы по возведению защитного вала, а также углублению и очистке водоотводных каналов.

— Из 138 мероприятий плана инженерных работ завершено 109, продолжаются работы по 28 позициям. На сегодняшний день возведено и укреплено свыше 22 км защитных валов, проведена очистка и строительство более 16 км каналов и арыков, выполнена санация 24,8 км русел рек. На 54 участках автомобильных дорог увеличена пропускная способность, проведён текущий ремонт двух гидротехнических сооружений, — сообщили в МЧС РК.

В ведомстве отметили, что все противопаводковые мероприятия находятся на постоянном контроле местных исполнительных органов и департаментов по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в ЗКО для пострадавших от паводков построили 889 домов.