В ВКО стартовала вакцинация от гриппа: ожидаются три штамма

Новый эпидемиологический сезон стартует 1 октября и продлится до мая 2026 года. По прогнозам специалистов, в регионе будут циркулировать три штамма вируса — A/H3N2, A/H1N1pdm09 и B — Victoria.

Для иммунизации населения за счет областного бюджета закуплено 75 тысяч доз вакцины. Прививки делают уже во всех поликлиниках области. В первую очередь они предназначены для групп риска — медицинских работников, беременных женщин, детей из интернатов, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

По словам заместителя руководителя ДСЭК по ВКО Сауле Слямгазиной, именно вакцинация остаётся самым действенным способом защиты.

— Наиболее надежная профилактика — это прививка. Но важно и соблюдать простые меры. Это носить маски в местах скопления людей, проветривать помещения и вести здоровый образ жизни, — подчеркнула она на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Она также озвучила итоги минувшего эпидсезона.

— В 2024–2025 годах в регионе зарегистрировано свыше 264 тысяч случаев ОРВИ. При этом заболеваемость гриппом снизилась в 3,5 раза — подтверждено всего 53 случая. В три раза меньше оказалось и заболевших коронавирусной инфекцией, — сообщила Сауле Слямгазина.

В медицинских организациях области продолжат действовать профилактические фильтры на входе, обязательное использование масок и наличие антисептиков.

Ранее сообщалось, что в СКО число заболевших простудой за неделю выросло в 1,5 раза.