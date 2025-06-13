В ВКО проверяют безопасность базовых станций 5G

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, на 2025 год запланировано более 1400 замеров уровня электромагнитных полей.

— В этом году нами уже проведено 600 измерений на 150 точках. Превышений предельно допустимых уровней электромагнитного излучения не выявлено, — сообщили в ведомстве.

Из-за расширения инфраструктуры связи специалисты замеряют напряженность электрического и магнитного поля, а также плотность потока энергии от передающих радиотехнических объектов. Это позволяет оценить влияние радиочастотного излучения на здоровье населения.

В департаменте подчеркивают: радиоволны, используемые в технологии 5G, не являются ионизирующим излучением, а значит — не оказывают вредного воздействия на ДНК и ткани организма.

— Все измерения проводятся в соответствии с одними из самых строгих санитарных норм в мире. В Казахстане требования к размещению и эксплуатации объектов связи в 10 раз жестче, чем, к примеру, в странах Скандинавии или США, — уточнили специалисты.

Всемирная организация здравоохранения и контролирующие органы в Европе ранее заявили, что 5G-сети не представляют опасности при соблюдении установленных нормативов. Тем не менее, в обществе все еще распространены опасения, связанные с влиянием радиоволн на здоровье.

— Так называемая радиофобия — это психологическая проблема, связанная со страхом перед технологиями, которые сложно понять или почувствовать. Такая тревожность часто не имеет под собой реальной угрозы и требует, в ряде случаев, консультации специалиста, — добавили в департаменте.

По данным клинических психологов, иррациональные страхи могут быть вызваны прошлым негативным опытом, влиянием мифов и отсутствием научной информации. Эксперты рекомендуют обращаться к достоверным источникам и, при необходимости, за психологической помощью.

В ведомстве подчеркивают: внедрение сетей пятого поколения направлено на улучшение качества связи, развитие «умных» технологий и цифровой инфраструктуры. Мониторинг объектов связи будет продолжен на протяжении всего периода внедрения 5G.

Ранее сообщалось, когда Тараз покроют сетями 5G.