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    04:41, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Когда Тараз покроют сетями 5G

    Работы в этом направлении ведутся уже несколько лет, специалисты обещают, что скоро они будут завершены, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Связь, интернет, вышка
    Фото: freepik.com

    По данным акимата в настоящее время из 353 населенных пунктов Жамбылской области 43 (12,2%) обеспечены лишь сетями 2G, 55 (15,6%) — сетями 3G, а большая часть региона — 255 населенных пунктов (72,2%) имеет доступ к сетям 4G.

    Работы по обеспечению покрытия всего областного центра сетями 5G ведутся с 2022 года. В городе установлены более 50 базовых станций 5G, из которых больше половины уже запущены, а оставшиеся планируется запустить до конца года.

    — У нас есть в планах в этом году полностью обеспечить всю территорию Тараза доступом к высокоскоростному интернету 5G. Также ведется исследовательская работа по поиску так называемых белых пятен и устранение зон, где отсутствует интернет, — сказал руководитель управления цифровизации и архивов акимата Жамбылской области Шалхар Амантуров.

    Специалист также ответил на многочисленные жалобы горожан на работу интернета в новом микрорайоне «Ұлы Дала».

    — Я сам там живу, мобильный интернет работает нормально — телефон показывает максимальный уровень сигнала, — добавил он.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане установили свыше 3000 базовых станций 5G.

    Теги:
    Регионы Интернет 5G Жамбылская область Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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