Когда Тараз покроют сетями 5G

По данным акимата в настоящее время из 353 населенных пунктов Жамбылской области 43 (12,2%) обеспечены лишь сетями 2G, 55 (15,6%) — сетями 3G, а большая часть региона — 255 населенных пунктов (72,2%) имеет доступ к сетям 4G.

Работы по обеспечению покрытия всего областного центра сетями 5G ведутся с 2022 года. В городе установлены более 50 базовых станций 5G, из которых больше половины уже запущены, а оставшиеся планируется запустить до конца года.

— У нас есть в планах в этом году полностью обеспечить всю территорию Тараза доступом к высокоскоростному интернету 5G. Также ведется исследовательская работа по поиску так называемых белых пятен и устранение зон, где отсутствует интернет, — сказал руководитель управления цифровизации и архивов акимата Жамбылской области Шалхар Амантуров.

Специалист также ответил на многочисленные жалобы горожан на работу интернета в новом микрорайоне «Ұлы Дала».

— Я сам там живу, мобильный интернет работает нормально — телефон показывает максимальный уровень сигнала, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане установили свыше 3000 базовых станций 5G.