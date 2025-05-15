В ВКО проект зеленой энергетики уперся в земли заказника

Речь идет о строительстве каскада малых гидроэлектростанций на реке Калжир в Маркакольском районе.

Как сообщил генеральный директор ТОО «KALZHYR RIVER ENERGY», гидроэлектростанция мощностью 16 мегаватт может стать одним из ключевых объектов ВКО в области возобновляемой энергетики.

Проект направлен на повышение энергобезопасности региона и снижение зависимости от традиционных источников — угля и нефти, которые, как подчеркивают энергетики, наносят серьезный ущерб окружающей среде.

— Мы стремимся к тому, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и сохранить биоразнообразие. Но для увеличения мощности необходимо расширить участок, часть которого находится в зоне особо охраняемых территорий, — сообщили в компании.

Проблема упирается в статус земли. Как объяснила руководитель управления земельных отношений ВКО Надежда Михейлис, все возможные участки вне охранной зоны уже предоставлены. Остались лишь земли заказников, и работать с ними можно только по особым правилам.

— Такие территории могут быть использованы лишь для реализации стратегически важных объектов. Решение принимается на уровне Правительства после заключения профильных министерств — энергетики и водных ресурсов, — отметила Михейлис.

При этом в Казахстане уже были прецеденты, когда земли особо охраняемых природных территорий передавались под инфраструктурные проекты, при строгом соблюдении экологических требований.

Прокуратура ВКО не осталась в стороне — в надзорном ведомстве заявили, что вопрос будет дополнительно изучен. Возможные правовые механизмы сейчас рассматриваются.

Между тем, Восточный Казахстан уже сталкивался с фактами бюрократической волокиты при предоставлении земель лесфонда для реализации инфраструктурных проектов. К примеру, в регионе только в этом году закончат строительство трассы в обход Осиновского перевала. И в области появится самый высокогорный мост в стране.

При этом изначально проект планировали завершить еще в 2020 году. Но документы на земли из одного Министерства в другое передавали почти 4 года.

А в Риддере линию электропередачи не могут дрстроить уже 7 лет. Причина та же — сложности с оформлением земель лесфонда.