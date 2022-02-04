+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В ВКО при пожаре в гараже спасены животные

4 Февраля 2022 15:09
Поделиться:
В ВКО при пожаре в гараже спасены животные

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Катон-Карагайском районе в с. Больше-Нарым сегодня произошел пожар, при котором едва не пострадали животные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Новости по теме
Землетрясение произошло в 865 км от Алматы
Малолетние близнецы погибли при пожаре в Актюбинской области Родителей с двумя детьми нашли мертвыми в Талдыкоргане Часть Атырау осталась без света

Вызов поступил на линию «112» в 8 утра. Еще подъезжая к месту, пожарные увидели густой черный дым и открытое пламя от полыхающей хозпостройки. Прибыв, выяснилось, что на территории жилого частного дома горит гараж и находящийся в нем автомобиль. Хозяева сообщили, что возле горящего гаража находятся их собаки. Один из пожарных быстро отцепил привязанных животных.

Пожар был ликвидирован на площади 32 кв.метра. В ликвидации были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

Пик автомобильных пожаров приходится на особенно холодную погоду, а происходят они из-за того, что водители всеми силами пытаются отогреть и завести свои машины. Причина может крыться и в самом механизме. Загореться авто может из-за неисправности электропроводки, электрооборудования, «автозапуска», аккумуляторной батареи или же топливной системы: её разгерметизации, старения шлангов системы, утечки топлива.

Перед началом холодов необходимо провести обслуживание автомобиля, проверить все его системы, механизмы и узлы. Вся бортовая система должна быть исправна.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Пожар  
Поделиться:
Новости по теме
Землетрясение произошло в 865 км от Алматы
Малолетние близнецы погибли при пожаре в Актюбинской области
Родителей с двумя детьми нашли мертвыми в Талдыкоргане
Часть Атырау осталась без света
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
2 Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
3 Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО
4 О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате
5 Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана
6 Кому могут возместить затраты на санаторно-курортное лечение, рассказали жителям столицы
Читайте также
Часть Атырау осталась без света
Двое детей и двое взрослых попали под колеса за один день в Караганде
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО
О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате
Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана
Кому могут возместить затраты на санаторно-курортное лечение, рассказали жителям столицы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив