В ВКО пляжи патрулируют с воздуха

Нововведение уже признали эффективным. С высоты птичьего полёта фиксируются нарушения, которые с земли остаются незаметными.

Дроны на страже

Купальный сезон в разгаре, и ежедневно в регионе выходят в рейды сотрудники ЧС, медики, волонтёры и даже военные. Дроны позволяют следить за ситуацией в режиме реального времени: кто заплыл за буйки, кто решил искупаться в запрещённой зоне, где замечены дети без присмотра. Каждая такая мелочь может оказаться решающей, когда счёт идёт на секунды.

Наряду с этим спасатели проводят профилактические занятия прямо на берегу — отдыхающим объясняют, как вести себя на воде, как помочь человеку в беде и почему нельзя игнорировать запрещающие знаки. В центре внимания — дикие пляжи, которые продолжают привлекать отдыхающих, несмотря на всю свою опасность.

- В области официально определено 25 мест, где разрешено купание. Но полностью оборудованы лишь восемь из них. Купание запрещено на 74 водоёмах, ещё на 29 — ограничено движение маломерных судов, — рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС ВКО Даурен Агажаев.

Трагедии, которых можно было избежать

Несмотря на усилия спасателей, за лето на воде уже погибли 5 человек. Двое из них — подростки. Общая причина — пренебрежение элементарными правилами. Люди купаются в несанкционированных местах, оставляют детей без присмотра, переоценивают свои силы.

Профилактические рейды охватили весь регион — проведено более тысячи проверок. За это время к административной ответственности привлекли 32 нарушителя, в том числе пятерых родителей, чьи дети были оставлены без сопровождения у воды.

И всё же вмешательство спасателей позволило предотвратить 13 возможных трагедий. Из воды вытащены семеро взрослых и шестеро детей. Девять из них находились в местах, не предназначенных для купания.

Профилактика в действии

На берегах установлены 217 запрещающих знаков, работает система предупреждения через громкоговорители и агитационные группы. Особое внимание уделяется работе с детьми — именно они чаще всего оказываются в зоне риска.

На пляжах регулярно проходят мастер-классы: отдыхающих учат основам безопасного поведения на воде, объясняют, как распознать беду и как действовать в экстренной ситуации. Работают как стационарные, так и мобильные спасательные посты — в Усть-Каменогорске, Алтае, Курчуме и других районах.

- Выбирайте для купания только оборудованные зоны, не заплывайте за буйки, не полагайтесь на надувные круги, если не умеете плавать. И главное — никогда не оставляйте детей одних у воды, — напоминают специалисты ДЧС.

В экстренной ситуации — звоните 112

Каждое происшествие на воде — это не просто трагический случай, а результат невнимательности, беспечности или элементарной халатности. Именно поэтому работа по профилактике и информированию населения будет продолжена до конца купального сезона. В случае любой внештатной ситуации на воде спасатели просят немедленно обращаться по номеру 112.

