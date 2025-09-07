В ВКО парки, памятники и общественные пространства — под ударом вандалов

«Больше строим — быстрее ломают»

В Усть-Каменогорске ежегодно появляются новые зоны отдыха, парки и аллеи. Прошлым летом ко Дню города, к примеру, здесь открыли сразу несколько общественных пространств. Но радость горожан оказалась недолгой: часть площадок уже разгромлена. Так, рядом с Машзаводом вандалы сломали детские качели. И таких случаев столько, что отделу ЖКХ города пришлось составить список испорченного имущества.

— Есть люди, которые намеренно идут на вандализм. Только построим парк — через год элементы уже в негодности. Горожане небрежно относятся к общему имуществу. Сейчас по городу много объектов, которые требуют ремонта. Но всё упирается в средства, — отмечает заместитель акима Усть-Каменогорска Абзал Маулетханов.

Фото: ДП ВКО

Случаи шокируют. Несколько лет назад вандалы — двое мальчишек 9 и 11 лет — сожгли искусственные цветы у Вечного огня и положили их на памятник с именами фронтовиков. Тогда полиция провела разъяснительные беседы с детьми и их родителями.

В 2023 году в Серебрянске трое молодых людей ради забавы сломали пять дорожных знаков и автобусный павильон. Ущерб превысил 1 млн тенге. Всех задержали, возбудили дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Фото: ДП ВКО

В прошлом году житель Усть-Каменогорска разбил остановку на улице Жибек Жолы. Ущерб составил более 78 тыс. тенге. Суд назначил ему 5 суток ареста. А в Риддере подростки разгромили детскую площадку, за что их родители заплатили штраф.

Фото: отделение полиции Усть-Каменогорска

Особое беспокойство вызывает то, что среди вандалов много именно несовершеннолетних.

Какое наказание грозит вандалам?

Жители жалуются на участившиеся факты вандализма, но в полиции региона сообщили, что с начала 2025 года таких случаев официально не зарегистрировано.

— Если вандализм случается, преступления раскрываются оперативно — с помощью камер видеонаблюдения и системы «Мерген». За такие действия предусмотрена ответственность по статье 294 Уголовного кодекса РК. Нарушителей ждёт штраф 172 500 тенге, либо до 160 часов общественных работ, или арест до 50 суток. Если ребёнок младше 16 лет — штраф в размере 15 МРП (25 875 тенге) платят родители, — пояснил замначальника департамента полиции ВКО Рифхат Тауфиков.

В департаменте уточнили: профилактическая работа в школах и колледжах проводится на постоянной основе.

«Разговаривайте с детьми»

Психолог Жазира Муратбайкызы считает, что часто вандализм — это не просто шалость, а сигнал о внутреннем неблагополучии подростков.

Фото из личного архива Жазиры Муратбайкызы

— Ребёнок может чувствовать, что его не любят, не замечают, его слова игнорируют. Тогда разрушительное поведение становится способом заявить о себе. Подросткам не хватает внимания и заботы дома. Поэтому важно вовлекать детей в кружки, спорт, творчество. А главное — разговаривать. Нужно спрашивать: «Зачем ты это сделал?», «Что чувствовал в тот момент?». Это эффективнее, чем сразу наказывать, — говорит специалист.

«Воспитывать уважение к обществу»

Руководитель Молодёжного центра акимата Усть-Каменогорска Бахытжан Ерболкызы уверена, вандализм — это не только материальный ущерб, но и признак падения общественной культуры.

Фото из личного архива Бахытжан Ерболкызы

— Сегодня чаще всего страдают парки, детские площадки, остановки, памятники. Причины — неуважение к общественным местам, слабое воспитание, влияние соцсетей. Решение — нужно воспитывать у подростков уважение к городу, обществу, стране. Мы проводим акции «Чистый город — наш общий дом», съёмки социальных роликов, встречаемся с молодёжью на объектах культуры. Надо, чтобы подростки ощущали — они защитники своего города, а не его разрушители, — подчеркнула она.

И здесь большая роль отводится родителям. Воспитание начинается в семье, когда дети ещё маленькие и им легче привить культуру поведения, считают эксперты.

