РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:47, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Вандализм в центре Шымкента: женщина набросилась на «умный» туалет

    Инцидент произошел на городском Арбате. Женщина пыталась повредить имущество нового общественного «умного» туалета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вандализм в центре Шымкента: женщина набросилась на "умный" туалет
    Кадр из видео

    Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как нарушительница выбила ногой дверь кабины и начала выбрасывать изнутри декоративные растения. Прохожие остановили ее до приезда полиции.

    В департаменте полиции города подтвердили факт задержания за мелкое хулиганство по статье 434 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году).

    — По данному факту сообщаем, что указанная гражданка привлечена к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства. Вместе с тем с ней проведена профилактическая беседа с разъяснением норм действующего законодательства и предупреждением о недопустимости впредь противоправного поведения, — сообщили в ДП Шымкента.

    SMART-туалеты стали одной из новых городских достопримечательностей. Они оснащены системой Face ID, «умными» стеклами, которые становятся матовыми при входе, современными системами вентиляции, теплыми полами и сенсорными водосберегающими устройствами.

    На данный момент в Шымкенте функционирует несколько таких объектов — на Арбате, у остановки «Гульжан» и рядом со сквером «Спутник». Всего планируется открыть около 40 подобных точек. Инициаторы проекта подчеркивают, что их цель — изменить представление об общественных туалетах и внедрить новый стандарт городской культуры.

    Теги:
    Полиция Нарушения Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают