Вандализм в центре Шымкента: женщина набросилась на «умный» туалет

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как нарушительница выбила ногой дверь кабины и начала выбрасывать изнутри декоративные растения. Прохожие остановили ее до приезда полиции.

В департаменте полиции города подтвердили факт задержания за мелкое хулиганство по статье 434 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году).

— По данному факту сообщаем, что указанная гражданка привлечена к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства. Вместе с тем с ней проведена профилактическая беседа с разъяснением норм действующего законодательства и предупреждением о недопустимости впредь противоправного поведения, — сообщили в ДП Шымкента.

SMART-туалеты стали одной из новых городских достопримечательностей. Они оснащены системой Face ID, «умными» стеклами, которые становятся матовыми при входе, современными системами вентиляции, теплыми полами и сенсорными водосберегающими устройствами.

На данный момент в Шымкенте функционирует несколько таких объектов — на Арбате, у остановки «Гульжан» и рядом со сквером «Спутник». Всего планируется открыть около 40 подобных точек. Инициаторы проекта подчеркивают, что их цель — изменить представление об общественных туалетах и внедрить новый стандарт городской культуры.