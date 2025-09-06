Вандализм в центре Шымкента: женщина набросилась на «умный» туалет
Инцидент произошел на городском Арбате. Женщина пыталась повредить имущество нового общественного «умного» туалета, передает корреспондент агентства Kazinform.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как нарушительница выбила ногой дверь кабины и начала выбрасывать изнутри декоративные растения. Прохожие остановили ее до приезда полиции.
В департаменте полиции города подтвердили факт задержания за мелкое хулиганство по статье 434 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году).
— По данному факту сообщаем, что указанная гражданка привлечена к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства. Вместе с тем с ней проведена профилактическая беседа с разъяснением норм действующего законодательства и предупреждением о недопустимости впредь противоправного поведения, — сообщили в ДП Шымкента.
SMART-туалеты стали одной из новых городских достопримечательностей. Они оснащены системой Face ID, «умными» стеклами, которые становятся матовыми при входе, современными системами вентиляции, теплыми полами и сенсорными водосберегающими устройствами.
На данный момент в Шымкенте функционирует несколько таких объектов — на Арбате, у остановки «Гульжан» и рядом со сквером «Спутник». Всего планируется открыть около 40 подобных точек. Инициаторы проекта подчеркивают, что их цель — изменить представление об общественных туалетах и внедрить новый стандарт городской культуры.