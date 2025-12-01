В ВКО объяснили появившееся в сети видео о холоде в районной больнице Шемонаихи

В ролике женщина рассказывала, что легла в стационар вместе с двухмесячным ребенком и столкнулась с «обсыпающимися стенами» и крайне холодным туалетом. Видео быстро набрало просмотры и вызвало обсуждение среди жителей области.

По запросу Kazinform в ведомстве пояснили, что кадры были сделаны до запуска отопительного сезона.

— Видео снято до начала подачи тепла. Сейчас Шемонаихинская районная больница подключена к центральной системе отопления. Тепло подается стабильно, перебоев нет. Температура в палатах соответствует санитарным нормам — +20–21°C. Эти показатели ежедневно подтверждаются мониторингом, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

В ведомстве также напомнили, что в прошлом году в детском отделении провели текущий ремонт. Но сам корпус был построен еще в 1970-е и давно нуждается в серьезной реконструкции.

— В 2026 году планируется обновление здания инфекционного отделения и строительство новой врачебной амбулатории. Проект реконструкции основного корпуса районной больницы сейчас проходит согласование в Министерстве здравоохранения РК, — уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске из-за роста случаев ОРВИ медучреждения ввели ограничительные меры.