    17:12, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    В ВКО объяснили появившееся в сети видео о холоде в районной больнице Шемонаихи

    В управлении здравоохранения Восточного Казахстана прокомментировали видео, разошедшееся по соцсетям, где жительница Шемонаихи утверждала, что в районной больнице холодно и помещения находятся в плачевном состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ВКО объяснили появившееся в сети видео о холоде в районной больнице в Шемонаихе
    Кадр из видео

    В ролике женщина рассказывала, что легла в стационар вместе с двухмесячным ребенком и столкнулась с «обсыпающимися стенами» и крайне холодным туалетом. Видео быстро набрало просмотры и вызвало обсуждение среди жителей области.

    По запросу Kazinform в ведомстве пояснили, что кадры были сделаны до запуска отопительного сезона.

    — Видео снято до начала подачи тепла. Сейчас Шемонаихинская районная больница подключена к центральной системе отопления. Тепло подается стабильно, перебоев нет. Температура в палатах соответствует санитарным нормам — +20–21°C. Эти показатели ежедневно подтверждаются мониторингом, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

    В ведомстве также напомнили, что в прошлом году в детском отделении провели текущий ремонт. Но сам корпус был построен еще в 1970-е и давно нуждается в серьезной реконструкции.

    — В 2026 году планируется обновление здания инфекционного отделения и строительство новой врачебной амбулатории. Проект реконструкции основного корпуса районной больницы сейчас проходит согласование в Министерстве здравоохранения РК, — уточнили в управлении.

    Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске из-за роста случаев ОРВИ медучреждения ввели ограничительные меры.

    Наталья Мосунова
