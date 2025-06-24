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    19:30, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    В ВКО обнаружены тела двух утонувших, поиски продолжаются

    Тела двух человек, утонувших в реке Кара Ертис в Маркакольском районе Восточного Казахстана, обнаружены спасателями, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    трое мужчин утонули
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным пресс-службы ДЧС ВКО, трагедия произошла 21 июня в пяти километрах от села Боран.

    - Подросток 2007 года рождения купался в запрещённом месте и начал тонуть. На помощь ему бросились двое мужчин 1991 и 1992 года рождения, однако не справились с сильным течением и также ушли под воду. В департаменте по ЧС ВКО были созданы оперативные штабы», — сообщили в ведомстве.

    На данный момент обнаружены тела подростка и мужчины 1991 года рождения. Поиски ещё одного утонувшего продолжаются. В операции задействованы спасатели Восточного Казахстана и области Абай, сотрудники полиции, пограничной службы, волонтёры и представители местных исполнительных органов.

    Всего привлечено 176 человек, 15 плавсредств, 3 беспилотных летательных аппарата, подводный дрон и эхолот.

    Ранее сообщалось, что в области Жетысу за один день утонули двое детей.

     

    Теги:
    ВКО Происшествия, ЧС
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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