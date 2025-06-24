В ВКО обнаружены тела двух утонувших, поиски продолжаются

По данным пресс-службы ДЧС ВКО, трагедия произошла 21 июня в пяти километрах от села Боран.

- Подросток 2007 года рождения купался в запрещённом месте и начал тонуть. На помощь ему бросились двое мужчин 1991 и 1992 года рождения, однако не справились с сильным течением и также ушли под воду. В департаменте по ЧС ВКО были созданы оперативные штабы», — сообщили в ведомстве.

На данный момент обнаружены тела подростка и мужчины 1991 года рождения. Поиски ещё одного утонувшего продолжаются. В операции задействованы спасатели Восточного Казахстана и области Абай, сотрудники полиции, пограничной службы, волонтёры и представители местных исполнительных органов.

Всего привлечено 176 человек, 15 плавсредств, 3 беспилотных летательных аппарата, подводный дрон и эхолот.

Ранее сообщалось, что в области Жетысу за один день утонули двое детей.