В области Жетысу за один день утонули двое детей

— Первый случай произошел на берегу реки Каратал возле города Уштобе. Девочка 2018 года рождения утонула во время отдыха с родителями. Инцидент произошел на необорудованном участке, где купание запрещено и установлены предупреждающие знаки. Сообщение спасателям поступило в 13:30. Тело ребенка сотрудники ДЧС извлекли из воды около 14:00, — говорится в сообщении.

Согласно официальной информации ДЧС, второй случай произошел в тот же день в селе Кожбан. Подросток 2007 года рождения случайно упал в реку Каратал и утонул. Местные жители самостоятельно извлекли тело подростка из воды примерно в 14:30.

Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетысу выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших детей и призывает граждан строго соблюдать правила безопасности у водоемов.

Также представители ведомства предупреждают, что купание в несанкционированных местах, оставление детей без присмотра и несоблюдение мер предосторожности могут привести к трагедиям.

Напомним, в мае этого года на побережье Капшагайского водохранилища произошла трагедия — 11-летний ребенок погиб от удара электрическим током на пляже. Подробнее — в материале агентства Kazinform.