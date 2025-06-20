Трагедия на пляже Капшагая: после гибели ребенка проверят все линии электропередач

Кому принадлежат электросети

Родственница погибшего ребенка ранее записала видеообращение, в котором рассказала, что мальчик не заметил провисший провод на так называемом «диком пляже», в результате чего произошел смертельный удар током. По ее словам, эти электросети якобы принадлежали одной из частных баз отдыха. Однако представители базы отдыха отвергли эту информацию, заявив, что трагедия случилась на соседнем участке, не относящемся к их территории. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

Как сообщил заместитель акима города Конаева Жансултан Оналбаев в ответ на запрос агентства Kazinform, несчастный случай произошел на территории частного объекта, расположенного на северном побережье Капшагайского водохранилища, строение №1.

— Согласно акту разграничения балансовой принадлежности от 2003 года, электросети на данной территории, а именно — кабельная линия КЛ-10 кВ (20 метров) и воздушная линия ВЛ-10 кВ (2500 метров), питающие трансформаторную подстанцию №579 от ЦРП-30 — находятся в частной собственности и на обслуживании у гражданки Т. Обслуживание электросетей осуществляется собственником напрямую, без участия сторонних энергоснабжающих или эксплуатирующих компаний, — пояснил замакима.

Что сделано после трагедии

По данным акимата города Конаева, сразу после трагедии собственник перенес опоры линий электропередачи, находившиеся вблизи места происшествия, в безопасную зону. Кроме того, с начала купального сезона местные исполнительные органы совместно с ДЧС проводят регулярные обходы прибрежных зон, включая территории частных баз отдыха. Проводится разъяснительная работа с владельцами объектов и отдыхающими по соблюдению правил безопасности и санитарных норм.

На официальных городских пляжах №5, №6 и №7 организовано круглосуточное дежурство 36 спасателей, установлены камеры видеонаблюдения для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

В ближайшее время акиматом города будет инициирована внеплановая комплексная проверка состояния инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередачи, на всех прибрежных территориях, находящихся в частной собственности. К проверке привлекут уполномоченные органы и специалистов в области электроэнергетики.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Помощь семье погибшего

На вопрос о возможности оказания помощи семье погибшего ребенка Жансултан Оналбаев пояснил, что предоставление поддержки со стороны акимата Конаева не предусмотрено, поскольку мальчик был уроженцем и зарегистрированным жителем города Алматы.

Безопасность на воде

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сообщили, что летом реализуется комплекс превентивных мер по обеспечению безопасности на водоемах, особенно среди несовершеннолетних. Проводятся рейды, патрулирования, профилактические беседы и мониторинг пляжей.

По словам заместителя начальника ДЧС Ермека Момбаева, перед началом сезона был утвержден план мероприятий, согласно которому рейдовые мероприятия проходят ежедневно, включая ночное время. К работе привлечены сотрудники профильных служб, воинской части, а также волонтерские организации. Для мониторинга активно используются беспилотные летательные аппараты, оснащённые тепловизорами и громкоговорителями. В выходные и праздничные дни профилактические мероприятия усиливаются.

В этом году количество разрешенных мест для купания в области значительно увеличено — с 7 до 103. Сегодня функционируют 7 коммунальных и 96 частных пляжей. Кроме того, на 87 потенциально опасных участках установлено свыше 100 предупреждающих знаков, а на коммунальных пляжах Капшагайского водохранилища работают камеры видеонаблюдения с выводом на центральный диспетчерский пункт.

Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

Штрафы и проверки

С начала 2025 года за нарушение правил безопасности на водоемах к административной ответственности привлечено 46 человек на сумму 633 052 тенге (статья 412 КоАП РК — Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах). Выявлены и оштрафованы нарушители правил эксплуатации маломерных судов и предприниматели, работавшие без регистрации.

Также полицией привлечены 38 человек за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Кроме того, на пляжах установлены информационные щиты с правилами поведения, QR-коды с памятками и видеоматериалами, а также схемы эвакуации.

Безопасность инфраструктуры

В ДЧС ответили на вопрос, проводятся ли проверки состояния электросетей, подстанций, воздушных линий и кабельных коммуникаций в зонах отдыха. В ведомстве отметили, что данные мероприятия не входят в компетенцию Департамента, однако в случае выявления нарушений инициируются комиссионные обследования с участием энергоснабжающих компаний и акиматов.

— Проводятся плановые и внеплановые проверки технического состояния электросетей, трансформаторных подстанций, ЛЭП и кабельных трасс, проходящих вблизи пляжей и зон массового отдыха. При обнаружении нарушений уполномоченные органы выносят предписания, отключают аварийные участки и проводят разъяснительную работу с владельцами объектов, — подчеркнул Ермек Момбаев.

Обследование зон отдыха и водоемов

В связи с недавней трагедией наше агентство запросило информацию у ДЧС о проведении обследований зон отдыха и прибрежных территорий на предмет скрытых угроз. В ведомстве сообщили, что в рамках подготовки к купальному сезону были проведены работы по очистке и обследованию дна водоемов в местах массового отдыха и детских летних лагерей. На сегодняшний день проверено 41 место отдыха.

При этом в ДЧС пояснили, что обследование электросетей и инфраструктуры частных объектов возможно только по заявлению или с согласия их собственников.

Фото: freepik.com

Статистика трагедий на воде

В 2024 году на водоемах области в неразрешенных местах погибли 15 человек, из них 12 — на Капшагайском водохранилище (в период купального сезона — 14 человек). По сравнению с 2023 годом количество трагедий сократилось на 21%, при этом случаев гибели детей не зарегистрировано.

Для обеспечения безопасности на водоемах действуют 13 спасательных постов, задействованы более 70 сотрудников, 31 плавательное средство и 45 единиц водолазного оборудования. Кроме того, обучение прошли 47 общественных спасателей.

Ранее сообщалось, что на побережье Капчагайского водохранилища 11-летнего ребенка убило током. По данному факту управлением полиции города Конаева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводится досудебное расследование.