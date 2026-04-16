    03:53, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    В ВКО мусорный полигон работал без разрешительных документов

    В городе Зайсан Восточно-Казахстанской области полигон твердых бытовых отходов эксплуатировался без действующего экологического разрешения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Нарушения выявлены во время внеплановой проверки. Областной департамент экологии провел ее 13 апреля в отношении аппарата акима города.

    Установлено, что на территории полигона ненадлежащим образом организованы работы, что привело к нарушению требований, предъявляемых к объектам размещения твердых бытовых отходов.

    — Эксплуатация полигона осуществлялась без действующего экологического разрешения. По результатам проверки должностные лица привлечены к административной ответственности, выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — сообщили в департаменте экологии.

    В ведомстве отметили, что работа по выявлению и пресечению деятельности объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду региона, будет продолжена.

    Ранее сообщалось, что представителей акиматов и коммунальных служб наказали за стихийные свалки.

    Руслан Мухамедьяров
