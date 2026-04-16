В ВКО мусорный полигон работал без разрешительных документов

Нарушения выявлены во время внеплановой проверки. Областной департамент экологии провел ее 13 апреля в отношении аппарата акима города.



Установлено, что на территории полигона ненадлежащим образом организованы работы, что привело к нарушению требований, предъявляемых к объектам размещения твердых бытовых отходов.

— Эксплуатация полигона осуществлялась без действующего экологического разрешения. По результатам проверки должностные лица привлечены к административной ответственности, выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — сообщили в департаменте экологии.

В ведомстве отметили, что работа по выявлению и пресечению деятельности объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду региона, будет продолжена.



