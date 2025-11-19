В ВКО медики фиксируют рост ОРВИ, но ограничений пока не вводят

В регионе продолжается эпидемический сезон, и врачи напоминают — именно вакцина остается главным способом снизить риск осложнений и тяжелого течения заболевания.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в этом году область закупила 75 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» на средства местного бюджета. Дополнительно работодатели и частные клиники приобрели еще две тысячи доз.

— На сегодня привито 74 530 человек, что составляет более десяти процентов населения области. Из них 72 519 относятся к группам риска. Это беременные женщины, медработники, дети диспансерных групп, воспитанники интернатов, жители домов престарелых и люди с хроническими заболеваниями, — сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Канат Турдиев.

В ведомстве подчеркивают, ситуация по сезонным вирусам остается контролируемой.

— С 1 октября по 17 ноября в регионе зарегистрировано 45 937 случаев ОРВИ, и почти 60 процентов заболевших — дети. Показатели сопоставимы с прошлым эпидсезоном, поэтому дополнительных ограничений в области не вводили, — отметили специалисты.

Лабораторно подтвержденных случаев гриппа — пять. Во всех эпизодах обнаружен вирус A/H3N2, известный как «гонконгский грипп».

— Все случаи зарегистрированы в Усть-Каменогорске. Среди заболевших четверо детей, но ни одного ребенка до года, беременной женщины или привитого лица. Это важный показатель, вакцина реально снижает риски, — делится Канат Турдиев.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в этом сезоне активно циркулируют вирусы A/H3N2, A/H1N1pdm09 и B Victoria. Проведенные исследования подтверждают эти тенденции.

Кроме гриппа, лаборатории региона продолжают выявлять и другие респираторные вирусы. Из 368 исследованных проб 93 оказались положительными — в основном это риновирусы и аденовирусы. За весь эпидсезон зарегистрировано также два случая COVID-19 — в семь с лишним раз меньше прошлогодних показателей.

Медики напоминают — вакцинация остается ключевой мерой профилактики, а правила личной гигиены — ее неотъемлемым дополнением. Речь идет о регулярном мытье рук, ношении масок в местах скопления людей, проветривании помещений и избегании контактов с теми, у кого признаки ОРВИ.

Врачи призывают жителей области не откладывать прививку, особенно если они относятся к группам риска.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске 132 класса перешли на дистанционку из-за всплеска сезонных заболеваний.