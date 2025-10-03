В ВКО из-за перегруженной электросети произошло 150 пожаров с начала года

Как сообщили в ДЧС ВКО, треть из всех возгораний возникла из-за нарушений правил эксплуатации электроприборов и изношенной проводки.

Анализ показал, что основные причины пожаров связаны с бытовыми ошибками жителей. Чаще всего возгорания происходят при использовании сразу нескольких удлинителей и переходников в одной розетке, при оставлении включённых приборов без присмотра, а также при эксплуатации старой проводки. Опасность представляет и расположение электроприборов вблизи горючих предметов.

— Сегодня нагрузка на электросети возросла в несколько раз. В каждом доме появляются новые телевизоры, кондиционеры, стиральные машины, электрические плиты, системы «тёплого пола». Но покупая технику, мало кто задумывается, выдержит ли её старая проводка? – отметил начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.

Специалисты предупреждают, невозможно включить электроприбор и спокойно уйти из дома — в случае возгорания под угрозой окажется всё жильё.

В ДЧС напомили простые правила - внимательно читать инструкцию перед использованием техники, не подключать сразу несколько мощных приборов в одну розетку, не пользоваться искрящимися и неисправными розетками. И обращать внимание на признаки перегрузки сети — например, если при включении приборов тускнеет свет.

При пожаре же следует незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.

