    01:00, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    В ВКО из-за перегруженной электросети произошло 150 пожаров с начала года

    С начала года в Восточном Казахстане зарегистрировано 427 пожаров в жилом секторе, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар
    Фото: МЧС РК

    Как сообщили в ДЧС ВКО, треть из всех возгораний возникла из-за нарушений правил эксплуатации электроприборов и изношенной проводки.

    Анализ показал, что основные причины пожаров связаны с бытовыми ошибками жителей. Чаще всего возгорания происходят при использовании сразу нескольких удлинителей и переходников в одной розетке, при оставлении включённых приборов без присмотра, а также при эксплуатации старой проводки. Опасность представляет и расположение электроприборов вблизи горючих предметов.

    — Сегодня нагрузка на электросети возросла в несколько раз. В каждом доме появляются новые телевизоры, кондиционеры, стиральные машины, электрические плиты, системы «тёплого пола». Но покупая технику, мало кто задумывается, выдержит ли её старая проводка? – отметил начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.

    Специалисты предупреждают, невозможно включить электроприбор и спокойно уйти из дома — в случае возгорания под угрозой окажется всё жильё.

    В ДЧС напомили простые правила - внимательно читать инструкцию перед использованием техники, не подключать сразу несколько мощных приборов в одну розетку, не пользоваться искрящимися и неисправными розетками. И обращать внимание на признаки перегрузки сети — например, если при включении приборов тускнеет свет.

    При пожаре же следует незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.

    Ранее мы рассказывали со ссылкой на МЧС, что число пожаров в Казахстане возросло, но крупных не допущено.

    Пожар ВКО Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС
