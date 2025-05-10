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    16:48, 10 Май 2025 | GMT +5

    В ВКО и области Абай изменились тарифы на электроэнергию

    В Восточном Казахстане и области Абай с этой недели повышены тарифы на электроэнергию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тариф на электроэнергию
    Фото: freepik

    Об этом сообщили в АО «Объединенная ЭнергоСервисная Компания» (ОЭСК), обслуживающей два региона.

    Как указано на официальном сайте компании, решение принято в рамках мотивированного заключения департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики. Повышение тарифов объясняется ростом цен на оптовом рынке.

    Новые тарифы (без НДС):

    • бытовые потребители — 19,332 тг/кВтч;
    • прочие потребители — 34,877 тг/кВтч;
    • производители социально значимых продтоваров — 31,583 тг/кВтч;
    • бюджетные организации — 61,084 тг/кВтч.

    При этом для населения сохраняется дифференцированный подход: стоимость варьируется в зависимости от объемов потребления, наличия электрических плит, категории дома (газифицирован/не газифицирован), а также социального статуса. Например, тарифы для пенсионеров и инвалидов на первые 120 кВтч в месяц составят от 16,666 до 17,062 тенге за киловатт.

    Но повышение вызвало обеспокоенность у населения.

    — Говорили, что рост цен у КЕГОК не скажется на нас. Но сейчас мы платим около 23 тенге за киловатт, и в холодное время года платим за свет около 16 тысяч, а скоро, выходит, будет уходить только за свет зимой все 20 тысяч, — делится жительница Усть-Каменогорска Шолпан Оразханова.

    Напомним, предыдущее повышение тарифов в регионе было в феврале прошлого года.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличился разрыв между производством и потреблением электроэнергии.

    Теги:
    Электроэнергия ВКО Регионы Цены и тарифы Область Абай
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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