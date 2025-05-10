В ВКО и области Абай изменились тарифы на электроэнергию

Об этом сообщили в АО «Объединенная ЭнергоСервисная Компания» (ОЭСК), обслуживающей два региона.

Как указано на официальном сайте компании, решение принято в рамках мотивированного заключения департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики. Повышение тарифов объясняется ростом цен на оптовом рынке.

Новые тарифы (без НДС):

бытовые потребители — 19,332 тг/кВтч;

прочие потребители — 34,877 тг/кВтч;

производители социально значимых продтоваров — 31,583 тг/кВтч;

бюджетные организации — 61,084 тг/кВтч.

При этом для населения сохраняется дифференцированный подход: стоимость варьируется в зависимости от объемов потребления, наличия электрических плит, категории дома (газифицирован/не газифицирован), а также социального статуса. Например, тарифы для пенсионеров и инвалидов на первые 120 кВтч в месяц составят от 16,666 до 17,062 тенге за киловатт.

Но повышение вызвало обеспокоенность у населения.

— Говорили, что рост цен у КЕГОК не скажется на нас. Но сейчас мы платим около 23 тенге за киловатт, и в холодное время года платим за свет около 16 тысяч, а скоро, выходит, будет уходить только за свет зимой все 20 тысяч, — делится жительница Усть-Каменогорска Шолпан Оразханова.

Напомним, предыдущее повышение тарифов в регионе было в феврале прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличился разрыв между производством и потреблением электроэнергии.