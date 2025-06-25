В ВКО хлебопеков призвали сократить соль в продукции

Такая рекомендация прозвучала в ходе встречи в региональной Палате предпринимателей в рамках реализации Дорожной карты «Содействие здоровому питанию на 2025–2026 годы».

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, в стране составлен перечень продуктов с повышенным содержанием соли, подлежащих пересмотру в первую очередь. В этом списке — и хлеб, как продукт ежедневного потребления.

— Среднее содержание соли в хлебе составляет от 0,9 до 1,2 грамма на 100 граммов. Именно поэтому изделия из муки стали приоритетом для пересмотра рецептуры, — пояснила руководитель отдела контроля и надзора за объектами питания ДСЭК ВКО Гульнар Калибасова.

Проект перечня продуктов с избыточным содержанием соли подготовлен при участии Европейского регионального бюро ВОЗ, Казахской академии питания и Национального центра общественного здравоохранения. Его цель — снижение риска развития заболеваний, связанных с избыточным потреблением соли.

По данным санитарного ведомства, в ВКО зарегистрировано 107 предприятий, выпускающих продукцию с избыточным содержанием соли. Из них 85 — хлебопекарни, которым теперь рекомендовано изменить рецептуру.

Руководитель отдела мониторинга и оценки рисков ДСЭК ВКО Назерке Шакантаева отметила, что в ряде регионов страны уже освоили производство бессолевого хлеба, и спрос на такую продукцию растёт.

— Наша задача — не просто ввести нормы, а вместе с бизнесом найти баланс между пользой и вкусовыми привычками потребителей, — подчеркнула она.

Согласно озвученной информации, производителям предложено ознакомиться с проектом соглашения, предусматривающим изменения в рецептуре. Однако его подписание не является обязательным — сейчас это добровольная инициатива.

— Предприятия вправе сначала протестировать новые рецептуры, оценить реакцию покупателей и только потом принимать окончательное решение, — пояснила заместитель директора Палаты предпринимателей ВКО Айжан Жангирханова.

Хлебопёки заявили, что готовы к диалогу и рассмотрению вариантов изменения рецептуры. Эта работа важна не только для самих производителей, но и для учёта привычек и предпочтений потребителей, формировавшихся годами.

Снижение содержания соли в хлебе — один из первых этапов в реализации комплекса мер для повышения качества питания в регионе.

Ранее сообщалось, что ЮНИСЕФ обучает специалистов Казахстана новым стандартам организации питания в школах и больницах.