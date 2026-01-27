В Великобритании представили крупнейшую за два столетия реформу полиции

Документ под названием «От местного к национальному: новая модель полицейской службы» предлагает значительную перестройку системы правоохранительных органов в Англии и Уэльсе.

Одним из ключевых направлений реформы станет технологическое обновление. Правительство направит свыше 140 млн фунтов на внедрение современных решений, включая расширение применения систем распознавания лиц и использование искусственного интеллекта для анализа видеоматериалов. Для координации этих процессов будет создан национальный центр Police.AI. Власти ожидают, что автоматизация позволит ежегодно высвобождать до 6 млн рабочих часов — эквивалент занятости около 3 тысяч полицейских, которые смогут сосредоточиться на патрулировании и работе с гражданами вместо бумажной отчетности.

Число мобильных комплексов с функцией распознавания лиц в реальном времени планируется увеличить в пять раз. Все полицейские силы Англии и Уэльса получат доступ к 50 таким установкам, предназначенным для розыска лиц, подозреваемых в насильственных и сексуальных преступлениях.

Дополнительно в работу полиции будут внедрены ИИ-инструменты для идентификации подозреваемых по записям с камер видеонаблюдения, «умных» дверных звонков и мобильных устройств, которые граждане передают следствию в качестве доказательств. В подразделениях появятся дополнительные специалисты по технологиям, в том числе для усиления борьбы с мошенничеством и организованной преступностью.

Новые технические возможности, как рассчитывают власти, упростят извлечение скрытых данных с телефонов и ноутбуков, что должно повысить раскрываемость и число обвинительных приговоров по делам о тяжких преступлениях, включая сексуальное насилие над детьми.

Параллельно с цифровой модернизацией создается Национальная полицейская служба, которая сосредоточится на борьбе с наиболее серьезными преступлениями. В ее состав войдут Национальное агентство по борьбе с преступностью, контртеррористическая полиция, региональные подразделения и другие специализированные структуры. Руководить службой будет национальный полицейский комиссар — высшее должностное лицо в полицейской системе страны. Централизация должна снизить нагрузку на местные силы и позволить им уделять больше внимания работе на местах. Объединение закупок вместо разрозненных тендеров 43 полицейских формирований, по оценкам, позволит экономить до 350 млн фунтов в год.

Реформа также усиливает требования к персоналу и управлению. Вводится обязательное лицензирование офицеров на протяжении всей карьеры по аналогии с медициной, единые стандарты проверки благонадежности и запрет на службу лиц с судимостями за насильственные преступления. Министры получат полномочия отстранять руководителей подразделений с неудовлетворительными показателями. Для всех полицейских сил устанавливаются единые критерии эффективности — время ответа на вызовы 999, показатели раскрываемости и уровень удовлетворенности потерпевших, которые будут публиковаться. В городах полиция должна прибывать на серьезные инциденты в течение 15 минут, в сельской местности — за 20 минут, а экстренные звонки обрабатывать не более чем за 10 секунд.