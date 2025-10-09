РУ
РУ
    16:15, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Великобритании подтвердили трансфер казахстанского футболиста в клуб-лидер чемпионата

    Главный тренер шотландского футбольного клуба «Хартс» Дерек Макиннес официально подтвердил переход казахстанского футболиста Ислама Чеснокова в возглавляемую им команду, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: КФФ

    На данный момент 25-летний Чесноков является игроком костанайского «Тобола», однако слухи об интересе к нему со стороны шотландской команды ходили давно.

    Теперь же в официальном интервью главный тренер шотландского клуба сделал заявление о дате начала выступлений Чеснокова за «Хартс».

    Макиннес, которому удалось усилить свой состав с помощью Jamestown Analytics, в интервью STV заявил, что рад наличию сильных игроков, которых можно будет добавить в команду в ближайшие недели и месяцы.

    — Нам нужно вернуться. У нас есть несколько травмированных и несколько игроков, которые сегодня сидят на трибунах. У нас есть хорошие игроки, так что это показывает глубину нашего состава. Агеу (рекордное приобретение «Хартс»), вероятно, должен вернуться в «Килмарнок», Фрэнки Кент вернётся в «Селтик», Ислам Чесноков прибудет в январе 2026 года, так что состав уже немного усилен. Думаю, мы можем добиться улучшений за счёт приобретений и наличия игроков, — сказал Дерек Макиннес.

    Отметим, что ранее о подписании контракта с казахстанским футболистом заявил английский клуб «Челси». Правда, Дастан Сатпаев согласно законодательству Великобритании сможет начать выступать за команду только с лета 2026 года, когда ему исполнится 18 лет. 

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Великобритания
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
