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    18:05, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    В Великобритании открыли первый памятник Елизавете II

    Великобритания, Елизавета II, Англия
    Фото: msn.com

    Первый на территории Великобритании памятник Елизавете II открыли у библиотеки в английском городе Океме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Daily Mail.

    Церемония открытия прошла в день ее рождения, 21 апреля. Она состоялась под лай 50 собак корги из Лиги вельш-корги Великобритании. Статуя высотой больше 2 метров. На ней представлена молодая королева в парадной мантии, компанию ей составляют три корги.

    Бронзовый памятник обошелся в $124 000, его возвели на пожертвования жителей округа.

    Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

    Теги:
    Видео Великобритания Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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