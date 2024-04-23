В Великобритании открыли первый памятник Елизавете II

Первый на территории Великобритании памятник Елизавете II открыли у библиотеки в английском городе Океме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Daily Mail.

Церемония открытия прошла в день ее рождения, 21 апреля. Она состоялась под лай 50 собак корги из Лиги вельш-корги Великобритании. Статуя высотой больше 2 метров. На ней представлена молодая королева в парадной мантии, компанию ей составляют три корги.

Бронзовый памятник обошелся в $124 000, его возвели на пожертвования жителей округа.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.