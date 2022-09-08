Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сообщение об этом появилось на официальной странице в сети Instagram Букингемского дворца. Британская корона перешла к сыну Елизаветы II принцу Чарльзу. Он стал монархом сразу после смерти королевы, передает МИА «Казинформ».

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97 году жизни в замке Балморал в кругу семьи. Сын королевы принц Чарльз и другие члены семьи прибыли в шотландскую резиденцию королевы и находились вместе с ней.

По сообщению агентства Euronews, МИД Великобритании проинформировал о произошедшем правительства 15 стран, в которых Елизавета II была формальным главой государства, а также руководство остальных 38 стран - членов Содружества наций.

После объявления о смерти королевы на всех правительственных зданиях в центре Лондона приспущены британские флаги. Похороны Елизаветы II пройдут в соответствии с заранее разработанной процедурой под кодовым названием «Лондонский мост».

Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, в семье герцога и герцогини Йоркских (впоследствии короля Георга VI и королевы-консорта Елизаветы). Ее отец взошел на престол после отречения своего брата короля Эдуарда VIII в 1936 году, в результате чего она стала наследницей престола. Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.

20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена — бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский. Их брачный союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись до смерти принца Филиппа 9 апреля 2021 года.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. На тот момент она стала главой Содружества и царствующей королевой семи стран: Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Пакистана и Цейлона. После Второй мировой Британская империя разваливалась. Колонии одна за другой требовали независимости. Елизавета смогла найти выход: страны получили суверенитет, но остались в составе Содружества.

В ее эпоху сменились 15 английских премьер-министров. Ее правление продолжалось целых 70 лет – исторический рекорд. Все эти годы королева была эталоном стиля и английской сдержанности. К моменту смерти являлась старейшим монархом в британской истории, а также старейшим главой государства в мире.

Ранее сообщалось, что Елизавета II находилась под медицинским наблюдением в замке в Шотландии.

Фото: instagram.com/buckinghampalaceroyal