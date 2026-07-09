В Великобритании начался процесс избрания нового премьер-министра
В Великобритании стартовал процесс избрания нового лидера правящей Лейбористской партии, который после отставки Кира Стармера возглавит правительство страны, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Прием заявок от претендентов продлится до 16 июля. Для участия в гонке кандидат должен заручиться поддержкой не менее 20% депутатов лейбористской фракции в Палате общин — на данный момент это 81 парламентарий.
Кроме того, его кандидатуру должны поддержать как минимум три аффилированные с партией организации, включая не менее двух профсоюзов. Лидером Лейбористской партии может стать только действующий член парламента.
Пока о намерении участвовать в выборах заявил только бывший мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм, который 18 июня был избран депутатом Палаты общин. Теперь ему предстоит официально подать заявку в руководящие органы партии.
Если других претендентов не появится, Бернэм может стать лидером лейбористов уже 17 июля, а 20 июля после встречи с королем Великобритании Карлом III — занять пост премьер-министра страны.
По данным британских СМИ, Бернэм пользуется поддержкой большинства депутатов-лейбористов, поэтому, как ожидается, может возглавить партию без проведения внутрипартийного голосования.
Если же на пост лидера выдвинутся и другие кандидаты, в партии пройдут выборы. Голосование среди членов Лейбористской партии и аффилированных организаций состоится с 6 по 27 августа, а результаты планируется объявить 29 августа.
22 июня Кир Стармер объявил о намерении покинуть посты лидера Лейбористской партии и премьер-министра. Политический кризис в стране обострился после состоявшихся 7 мая выборов в органы местного самоуправления. По их итогам лейбористы впервые утратили контроль над парламентом Уэльса, а также потеряли около 1,4 тысячи мест в различных законодательных органах Англии.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
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