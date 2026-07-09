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    В Великобритании начался процесс избрания нового премьер-министра

    В Великобритании стартовал процесс избрания нового лидера правящей Лейбористской партии, который после отставки Кира Стармера возглавит правительство страны, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Лондон
    Фото: ТАСС

    Прием заявок от претендентов продлится до 16 июля. Для участия в гонке кандидат должен заручиться поддержкой не менее 20% депутатов лейбористской фракции в Палате общин — на данный момент это 81 парламентарий.

    Кроме того, его кандидатуру должны поддержать как минимум три аффилированные с партией организации, включая не менее двух профсоюзов. Лидером Лейбористской партии может стать только действующий член парламента.

    Пока о намерении участвовать в выборах заявил только бывший мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм, который 18 июня был избран депутатом Палаты общин. Теперь ему предстоит официально подать заявку в руководящие органы партии.

    Если других претендентов не появится, Бернэм может стать лидером лейбористов уже 17 июля, а 20 июля после встречи с королем Великобритании Карлом III — занять пост премьер-министра страны.

    По данным британских СМИ, Бернэм пользуется поддержкой большинства депутатов-лейбористов, поэтому, как ожидается, может возглавить партию без проведения внутрипартийного голосования.

    Если же на пост лидера выдвинутся и другие кандидаты, в партии пройдут выборы. Голосование среди членов Лейбористской партии и аффилированных организаций состоится с 6 по 27 августа, а результаты планируется объявить 29 августа.

    22 июня Кир Стармер объявил о намерении покинуть посты лидера Лейбористской партии и премьер-министра. Политический кризис в стране обострился после состоявшихся 7 мая выборов в органы местного самоуправления. По их итогам лейбористы впервые утратили контроль над парламентом Уэльса, а также потеряли около 1,4 тысячи мест в различных законодательных органах Англии.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Кто может стать новым премьером Великобритании в связи с отставкой Кира Стармера - читайте здесь.

    В мире Политика Великобритания Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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