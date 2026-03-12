В Вашингтоне установили статую Трампа и Эпштейна

Статуя высотой 3,6 метра под названием «Король мира» изображает президента США, обнимающего Эпштейна в культовой позе Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет из фильма «Титаник» 1997 года.

Скульптура установлена напротив здания Капитолия США на 3-й Западной улице между Мэдисон-драйв и Джефферсон-драйв.

На табличке под статуей прямо говорится о связи между ними: «Трагическая история любви Джека и Роуз была построена на роскошных путешествиях, шумных вечеринках и тайных набросках обнаженной натуры». Этот памятник посвящен связи между Дональдом Трампом и Джеффри Эпштейном — дружбе, которая также строилась на роскошных вечеринках.

Фото: The Secret Handshake

С самого начала второго президентского срока Трампа как правые, так и левые призывали к прозрачности в расследовании дела Эпштейна — опального финансиста, обвиненного в сексуальных преступлениях и скончавшегося под стражей до начала судебного процесса, который поддерживал связи с богатыми, знаменитыми и влиятельными людьми, от принца Эндрю до Клинтонов.

Эти призывы достигли пика в ноябре прошлого года, когда Конгресс принял Закон о прозрачности в отношении материалов Эпштейна.

За прошедшие месяцы из архивов ФБР были обнародованы миллионы документов, что имело серьезные последствия для многих людей, связанных с Эпштейном. Среди тех, кто был вынужден уйти в отставку, — многие известные деятели мира искусства.

Ранее сообщалось, что известные лица США фигурируют в деле Эпштейна, а Билл Гейтс извинился за связи с ним.