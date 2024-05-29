В Вашингтоне обсудили стратегию улучшения торговли через Средний коридор

В столице США прошел 8-й Транскаспийский форум на тему: «Как максимально увеличить Средний коридор», организованный Центром каспийской политики в партнерстве с посольствами стран Центральной Азии и Южного Кавказа. О чем говорили эксперты, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

В мероприятии приняли участие ключевые заинтересованные стороны из США и Каспийского региона, чтобы обсудить и выработать стратегию улучшения связей и торговли через «Средний коридор», который соединяет страны Кавказа и Центральной Азии с Европой и Китаем.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Форум открыл президент Центра каспийской политики Эфган Нифти, который отметил, что необходимость в диверсификации торговых маршрутов очевидна. Дальнейшая поддержка таких проектов, как «Средний коридор», не только повысит политические и экономические отношения внутри региона, но также будет поддерживать региональные цели по связям, энергетической диверсификации и долгосрочному развитию.

Огромный интерес представили выступления высокопоставленных американских чиновников.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Помощник министра торговли по глобальным рынкам и генеральный директор отдела глобальных рынков США и иностранных коммерческих служб Министерства торговли США Арун Венкатараман подчеркнул, что правительство США признает экономическую и стратегическую важность Каспийского региона. Объем торговли между Соединенными Штатами и регионом за последние два года составили около $40 млрд, из них экспорт и импорт США достигли по $20 млрд.

- Эти статистические данные свидетельствуют о том, что благодаря коллективным усилиям и взаимовыгодной торговле выигрывают обе стороны, когда наше партнерство строится на взаимном уважении и доверии, – сообщил Арун Венкатараман.

Американский чиновник отметил, что работа Министерства торговли США заключается в помощи американским предприятиям находить партнеров и вести бизнес с американскими друзьями за рубежом. Арун Венкатараман отметил, что для представителей американского бизнеса чрезвычайно важна стабильность и предсказуемость работы в регионе. Американские компании могут многое предложить, включая «ноу-хау» в области капиталовложений и технологий для реализации проектов.

Также было отмечено о необходимости модернизации транспортных и логистических связей, среди которых морские порты, аэропорты, автомобильные и железнодорожные магистрали, инфраструктура связи и систем безопасности.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Заместитель помощника государственного секретаря по Центральной Азии посол Джон Марк Поммершайм отметил, что политика правительства США в отношении Транскаспийского региона является ключевым элементом в отношении всей Центральной Азии. Дипломат подчеркнул, что Нью-Йоркская декларация, принятая на первом президентском саммите «С5+1» в сентябре прошлого года, служит основой для партнерства США с регионом Центральной Азией.

Дж. Поммершайм рассказал о ходе взаимного сотрудничества. Так, «Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций» (PGII) позволяет США оценивать потенциальные области для инвестиций в инфраструктуру и продвижения стратегических проектов.

«Инициативы экономической устойчивости в Центральной Азии» (ERICEN) направлены на диверсификацию торговых путей Центральной Азии, расширение инвестиций в регион и профессиональную подготовку людей.

Платформа «Программы развития коммерческого права» (CLDP) связывает экспертов и представителей органов власти с международными донорами, которые поддерживают развитие инфраструктуры для повышения приграничной торговли и транзитных связей стран Центральной Азии.

Также действует программа «C5+ONE» (Открытие сетей с помощью английского языка) по обучению английскому языку представителей государственных органов, гражданского общества и частного сектора из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, что расширяет возможности по взаимодействию с США и другими международными партнерами.

- Мы надеемся стимулировать процессы, которые приведут к инновационным бизнес-решениям, укреплению международного сотрудничества, расширению региональных связей и экономической устойчивости в Центральной Азии и на Южном Кавказе, – сообщил Джон Поммершайм.

Американский дипломат отметил компанию «Webtec» в качестве успешного примера сотрудничества. Американская компания с 2009 года произвела капитальный ремонт почти 1 тысячи локомотивов для железных дорог Казахстана, внося свой вклад в развитие отрасли и предоставление рабочих мест почти для 1 тысячи человек, как в Астане, так и в штате Пенсильвания.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Интересным было выступление ведущего специалиста по инфраструктуре и руководителя программы Европа и Центральная Азия Всемирного банка Винни Ван, который отметил, чтоВсемирный банк активно работает над выявлением и решением проблем Среднего коридора.

- Мы видим большие результаты, когда проекты разрабатываются для устранения конкретных узких мест и определения уровня обслуживания. Мы оценили стоимость приоритетных инвестиций примерно в $7 млрд, чтобы устранить узкие места, - сообщила Винни Ван.

Отмечены 10 приоритетных мер, которые могут утроить объем торговли в рамках Среднего коридора к 2030 году:

1. Создание объездной железнодорожной магистрали, чтобы уменьшить заторы в Алматы, через который проходят все грузовые поезда. Также локомотивы должны быть заменены с дизельных на электрические.

2. Строительство нового железнодорожного сообщения между Узбекистаном и Казахстаном, что позволит сократить время транспортировки грузов.

3. Порт Актау нуждается в переоборудовании для увеличения вместимости причалов, а также доставки грузов с судна на берег.

4. Увеличение количества подвижного состава в Грузии, что повысит пропускную способность и эффективность Среднего коридора.

5. Улучшение железнодорожного сообщения «Карс (Турцией) – Ахалкалаки (Грузия)», так как из-за смены ширины колеи, участок маршрута может стать узким местом.

6. Расширение морских перегрузочных мощностей грузинского порта Поти и улучшение железнодорожного сообщения с внутренними районами.

7. Модернизация турецкого железнодорожного участка «Сивас-Карс».

8. Увеличение пропускной способности через пролив Босфор через третий мост Стамбула.

9. Необходимы инвестиции для улучшения портовых и железнодорожных сообщений в Румынии и Болгарии.

10. По всему Среднему коридору важно улучшить упрощение процедур торговли, управление границами и предоставление услуг путем их цифровизации.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Председатель правления Центра каспийской политики посол Ричард Хогланд рассказал, что Средний коридор уже работает, но в тоже время, это долгосрочный проект и Казахстан играет чрезвычайно важную роль в его развитии.

Дипломат отметил, что многие американские компании заинтересованы в Среднем коридоре, что даст им больше возможностей для торговли по всему региону. По оценкам Ричарда Хогланда, реализация маршрута привлечет все больше и больше американских компаний.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Старший научный сотрудник по каспийским вопросам Центра каспийской политики доктор Эрик Руденшольд заметил, что Транскаспийская конференция с каждым годом становится все масштабнее и все больше внимания уделяется обсуждаемым вопросам.

- Бизнес рассматривает этот регион как возможность выхода на Китай и Европу, а также на юг к Пакистану и Индии. Это открывает Центральную Азию так, как никогда раньше и это мы действительно стремимся улучшить, участвуя в этой конференции, помочь налаживанию связей, чтобы страны могли объединяться и сотрудничать друг с другом, - сказал Эрик Руденшольд.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Руководитель международной программы по энергетике, экономическому росту и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра Уэсли Хилл подчеркнул конкретный прогресс, который был достигнут.

- Долгое время люди много говорили об этом проекте, но на самом деле не предпринимались действия по строительству и финансированию. Однако, все поменялось в течение последних двух лет, и каждая траектория, по которой мы движемся вперед, указывает на то, что это будет только ускоряться, – считает Уэсли Хилл.

На форуме также выступили представители дипломатических учреждений Азербайджана, Кыргызской Республики, Узбекистана, Армении и Казахстана, которые изложили свое видение развития Среднего коридора в рамках взаимодействия и сотрудничества всех участников по улучшению торгово-экономических связи.

Такие встречи проходят ежегодно в столице Вашингтона. Прошлогодний 7-й Транскаспийский форум был ориентирован на работу по укреплению экономической независимости Центральной Азии и повышению ее финансового процветания, содействию диверсификации ее экономических партнерских отношений и надежному подключению к международным рынкам.

О роли Казахстана в развитии Среднего коридора, читайте здесь.