Политика США в отношении Центральной Азии

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Центр каспийской политики (Caspian Policy Center) провел 7-й ежегодный Транскаспийский форум в Вашингтоне, в ходе которого наибольший интерес представили взгляды государственных должностных лиц США по Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный директор Центра каспийской политики Эфган Нифти открыл мероприятие, подчеркнув стратегическое значение Каспийского региона для Соединенных Штатов и международных рынков.

«Каспийский регион расположен на перекрестке Европы и Азии, что делает его важным транзитным узлом для торговых и транспортных сетей. Он обеспечивает доступ к важным рынкам сбыта и служит воротами в Центральную Азию и за ее пределы», - сказал Э.Нифти.

Эксперт отметил активное развитие региона. Несмотря на то, что Россия занимает традиционно видное положение, интерес к региону растет со стороны Китая и государств Персидского залива, которые расширяют экономическое взаимодействие со странами Центральной Азии.

Э.Нифти считает, что для США является своевременным и крайне необходимым активизировать свои усилия в этом регионе, где Транскаспийский коридор становится важным транспортным маршрутом, по которому поток грузов увеличился до 3,2 млн тонн в прошлом году.

Старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности Николас Берлинер отметил о наличии общих интересов стран Центральной Азии и Соединенных Штатов.

Вашингтон ориентирован на работу по укреплению экономической независимости Центральной Азии и повышению ее финансового процветания, содействию диверсификации ее экономических партнерских отношений и надежному подключению к международным рынкам.

По мнению американского чиновника, наилучший способ достижения общих целей по достижению стабильной и процветающей Центральной Азии является развитие институтов открытого гражданского общества, верховенства закона, уважение прав человека и независимой прессы.

Н.Берлинер отметил, что США поддерживают проводимые в настоящее время программы реформ, направленные на создание более подотчетного демократического управления, в том числе в Казахстане и Узбекистане. При этом, США готовы оказать содействие в осуществлении этих реформ.

«Центральная Азия всегда была перекрестком, и Соединенные Штаты признают важный вклад, который регион может внести во многие глобальные приоритеты, такие как энергетическая безопасность, продовольственная безопасность и региональная стабильность», - заявил Н.Берлинер.

Америка готова помогать странам Центральной Азии действовать в своих собственных интересах, способствовать более тесным связям и партнерским отношениям со странами региона.

Заместитель помощника Госсекретаря по энергетической дипломатии, Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Лора Лохман подчеркнула, что открываются огромные возможности в энергетическом секторе Центральной Азии, особенно там, где инвестиционный климат свидетельствует о прозрачном и благоприятном для бизнеса управлении.

Центральная Азия обладает не только одними из крупнейших в мире месторождений ископаемого топлива, но и значительным потенциалом в области возобновляемых и экологически чистых источников энергии, что способствуют обеспечению экономической и энергетической безопасности региона и удовлетворения глобального спроса на энергоносители.

Однако, устаревшая инфраструктура добычи ископаемого топлива в регионе и слабый контроль над окружающей средой приводит к высоким выбросам метана при добычи нефти и газа, особенно в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане, что приводит к значительному расходованию ресурсов и серьезным последствиям для климата.

В этой связи США готовы сотрудничать со странами Центральной Азии в целях сокращения выбросов метана в нефтегазовом секторе, в том числе посредством финансирования проектов и технической помощи. Данное сотрудничество поможет странам региона продемонстрировать свое лидерство в борьбе с изменением климата, в том числе на глобальной арене.

Помимо полезных ископаемых, Центральная Азия обладает большим потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии.

Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США учредило партнерство по обеспечению безопасности полезных ископаемых с целью содействия диверсификации и выстраивания цепочек поставок важнейших полезных ископаемых. Данная работа направлена на содействие инвестициям для добычи полезных ископаемых с использованием самых высоких мировых стандартов для охраны окружающей среды.

Бюро энергетических ресурсов также запустила программу стипендиатов по энергетике Центральной Азии, чтобы обеспечить техническую подготовку, наставничество и повышение квалификации для начинающих специалистов в области энергетики в Центральной Азии для продвижения чистой и возобновляемой энергии, и энергоэффективности в регионе, что будет способствовать расширению сотрудничества между США и странами региона.

Исполняющий обязанности заместителя помощника Госсекретаря США по Центральной Азии в Госдепартаменте США Брайан Стиммлер рассказал об американской политике в отношении Центральной Азии.

Одной из активно развивающихся программ является платформа «С5+1» для дипломатического взаимодействия с пятью странами Центральной Азии.

В прошлом году был учрежден секретариат «С5+1» для координации растущего уровня взаимодействия сторон и реагирования в режиме реального времени. Данная структура ежемесячно проводит совещание с министерствами иностранных дел стран участников «С5+1» по основным направлениям сотрудничества: энергетика и окружающая среда, экономика и безопасность.

Высокопоставленный дипломат отметил, что только в этом году США выделяют более 100 млн долларов на оказание помощи странам Центральной Азии и участвуют в более чем в 40 программах в формате «С5+1».

Кроме того, осуществляется реализация «Инициативы экономической устойчивости в Центральной Азии» (ERICEN), стоимостью 45 млн долларов, которая направлена на развитие региональной инфраструктуры для облегчения торговли как внутри региона, так и за его пределами, расширения частного сектора в регионе и обучения английскому языку.