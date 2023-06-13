Политика США в отношении Центральной Азии
Генеральный директор Центра каспийской политики Эфган Нифти открыл мероприятие, подчеркнув стратегическое значение Каспийского региона для Соединенных Штатов и международных рынков.
«Каспийский регион расположен на перекрестке Европы и Азии, что делает его важным транзитным узлом для торговых и транспортных сетей. Он обеспечивает доступ к важным рынкам сбыта и служит воротами в Центральную Азию и за ее пределы», - сказал Э.Нифти.
Эксперт отметил активное развитие региона. Несмотря на то, что Россия занимает традиционно видное положение, интерес к региону растет со стороны Китая и государств Персидского залива, которые расширяют экономическое взаимодействие со странами Центральной Азии.
Э.Нифти считает, что для США является своевременным и крайне необходимым активизировать свои усилия в этом регионе, где Транскаспийский коридор становится важным транспортным маршрутом, по которому поток грузов увеличился до 3,2 млн тонн в прошлом году.
Старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности Николас Берлинер отметил о наличии общих интересов стран Центральной Азии и Соединенных Штатов.
Вашингтон ориентирован на работу по укреплению экономической независимости Центральной Азии и повышению ее финансового процветания, содействию диверсификации ее экономических партнерских отношений и надежному подключению к международным рынкам.
По мнению американского чиновника, наилучший способ достижения общих целей по достижению стабильной и процветающей Центральной Азии является развитие институтов открытого гражданского общества, верховенства закона, уважение прав человека и независимой прессы.
Н.Берлинер отметил, что США поддерживают проводимые в настоящее время программы реформ, направленные на создание более подотчетного демократического управления, в том числе в Казахстане и Узбекистане. При этом, США готовы оказать содействие в осуществлении этих реформ.
«Центральная Азия всегда была перекрестком, и Соединенные Штаты признают важный вклад, который регион может внести во многие глобальные приоритеты, такие как энергетическая безопасность, продовольственная безопасность и региональная стабильность», - заявил Н.Берлинер.
Америка готова помогать странам Центральной Азии действовать в своих собственных интересах, способствовать более тесным связям и партнерским отношениям со странами региона.
Заместитель помощника Госсекретаря по энергетической дипломатии, Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Лора Лохман подчеркнула, что открываются огромные возможности в энергетическом секторе Центральной Азии, особенно там, где инвестиционный климат свидетельствует о прозрачном и благоприятном для бизнеса управлении.
Центральная Азия обладает не только одними из крупнейших в мире месторождений ископаемого топлива, но и значительным потенциалом в области возобновляемых и экологически чистых источников энергии, что способствуют обеспечению экономической и энергетической безопасности региона и удовлетворения глобального спроса на энергоносители.
Однако, устаревшая инфраструктура добычи ископаемого топлива в регионе и слабый контроль над окружающей средой приводит к высоким выбросам метана при добычи нефти и газа, особенно в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане, что приводит к значительному расходованию ресурсов и серьезным последствиям для климата.
В этой связи США готовы сотрудничать со странами Центральной Азии в целях сокращения выбросов метана в нефтегазовом секторе, в том числе посредством финансирования проектов и технической помощи. Данное сотрудничество поможет странам региона продемонстрировать свое лидерство в борьбе с изменением климата, в том числе на глобальной арене.
Помимо полезных ископаемых, Центральная Азия обладает большим потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии.
Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США учредило партнерство по обеспечению безопасности полезных ископаемых с целью содействия диверсификации и выстраивания цепочек поставок важнейших полезных ископаемых. Данная работа направлена на содействие инвестициям для добычи полезных ископаемых с использованием самых высоких мировых стандартов для охраны окружающей среды.
Бюро энергетических ресурсов также запустила программу стипендиатов по энергетике Центральной Азии, чтобы обеспечить техническую подготовку, наставничество и повышение квалификации для начинающих специалистов в области энергетики в Центральной Азии для продвижения чистой и возобновляемой энергии, и энергоэффективности в регионе, что будет способствовать расширению сотрудничества между США и странами региона.
Исполняющий обязанности заместителя помощника Госсекретаря США по Центральной Азии в Госдепартаменте США Брайан Стиммлер рассказал об американской политике в отношении Центральной Азии.
Одной из активно развивающихся программ является платформа «С5+1» для дипломатического взаимодействия с пятью странами Центральной Азии.
В прошлом году был учрежден секретариат «С5+1» для координации растущего уровня взаимодействия сторон и реагирования в режиме реального времени. Данная структура ежемесячно проводит совещание с министерствами иностранных дел стран участников «С5+1» по основным направлениям сотрудничества: энергетика и окружающая среда, экономика и безопасность.
Высокопоставленный дипломат отметил, что только в этом году США выделяют более 100 млн долларов на оказание помощи странам Центральной Азии и участвуют в более чем в 40 программах в формате «С5+1».
Кроме того, осуществляется реализация «Инициативы экономической устойчивости в Центральной Азии» (ERICEN), стоимостью 45 млн долларов, которая направлена на развитие региональной инфраструктуры для облегчения торговли как внутри региона, так и за его пределами, расширения частного сектора в регионе и обучения английскому языку.