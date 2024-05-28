Средний коридор: безопасная транспортировка казахстанской нефти на новые рынки
На фоне геополитических потрясений растущие объемы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) вызывают интерес со стороны глобальных игроков. Транспортные гиганты стремятся закрепиться на новых торговых маршрутах, пролегающих через Центральную Азию – Каспий - Южный Кавказ, упрощая перемещение товаров через эти регионы за счет увеличения спроса на морские и логистические услуги. Как развивается сотрудничество Казахстана и ОАЭ в сфере транспортировки нефти через ТМТМ, какие логистические возможности для нашей страны представляет МТК «Север-Юг» и какая выгода участникам от этих транспортных артерий, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.
Казахстан и ОАЭ расширяют транспортировку нефти по Каспийскому морю
Сотрудничество Казахстана и ОАЭ в области транспортировки нефти через Каспий из казахстанских портов до Баку (Азербайджан) базируется на оформленном в 2023 году бизнесе компании AD Ports Group в Казахстане, договоренностях между AD Ports Group и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и активизацией деятельности ОАЭ в Грузии.
18 октября 2023 года азербайджанский SOCAR и SAFEEN Group, который входит в Кластер морского транспорта и операций AD Ports Group (ОАЭ) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морского и судоходного секторов на Каспии, включая доставку нефти и нефтепродуктов, развитие инфраструктуры и грузоперевозок. Эта новость была озвучена официальными источниками SAFEEN Group.
Вслед за этим 26 ноября AD Ports Group в сотрудничестве с национальной судоходной компанией «КазМорТрансФлот» (КМТФ) объявили о приобретении за $35 млн и начале эксплуатации двух современных судов, предназначенных для транспортировки казахстанской нефти по Каспийскому морю и их эксплуатацию через совместное предприятие (СП) «Caspian Integrated Maritime Solutions». Нефтяные танкера получили названия «Лива» и «Тараз» — в честь древних городов в ОАЭ и Казахстане соответственно.
Тогда же, на церемонии в Актау, было заявлено, что «суда будут действовать по стратегическому маршруту через Каспийское море, выполняя функцию челночных танкеров, перевозящих казахстанскую нефть в Азербайджан, и содействуя диверсификации маршрутов транспортировки нефти Казахстана».
- Данное сотрудничество реализуется в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию альтернативных маршрутов транспортировки казахстанской нефти. Такое сотрудничество позволит эффективно и безопасно транспортировать казахстанскую нефть по Каспийскому морю для дальнейшей отправки на международные рынки и является первым шагом долгосрочного взаимодействия с AD Ports Group, - напомнил генеральный директор КМТФ Айдар Оржанов.
Казахстан планирует отправить через Каспий на БТД 1,8 млн тонн нефти
С 2022 года Казахстан, который транспортирует основные объемы нефти через территорию РФ по нефтепроводу «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК), из-за сложной геополитической ситуации периодически сталкивается с проблемами прокачки нефти по КТК. Это сподвигло Казахстан уже с 2023 года отправлять часть нефти танкерами в Баку и далее по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в Европу. Речь не идет о крупных объемах транзита. Так, в 2023 году было перевезено около 1,4 млн тонн, в 2024 году, по прогнозам специалистов, объем может достичь 1,7-1,8 млн тонн.
Однако уже в 2025 году, по договоренности с SOCAR, Казахстан может отправить через Каспий на БТД 2,2 млн тонн. К этому времени может подоспеть и урегулирование вопроса использования Казахстаном простаивающего с 2022 года нефтепровода Баку-Супса, мощность которого составляет 5 млн тонн/год. Сейчас же здесь обсуждается баланс между объемами и тарифной политикой. Казахстан заявил о готовности дать в этот нефтепровод, тянущийся до черноморского порта Грузии, порядка 3 млн тонн своей нефти в год.
Таким образом, суммарно, при возможном согласовании всех коммерческих вопросов, Казахстан может с 2025 года отправлять через Баку свыше 5 млн тонн нефти в год (для сравнения — по КТК идет больше 50 млн тонн казахстанской нефти в год), и технически вряд ли существенно превысит этот показатель.
Новые торговые маршруты между Ближним Востоком и Центральной Азией
Казахстан регулярно делает упор на важности развития маршрута транзита казахстанской нефти через Каспий и инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого Среднего коридора. Так, 2 декабря 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) в присутствии Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, AD Ports Group (51% акций) подписал соглашение с «Казахстан Темир Жолы» (АО «Казахстанские железные дороги» (49% акций) о создании СП для улучшения железнодорожного сообщения, морских перевозок, развития операций в портах Казахстана, ускорения цифровой трансформации и связности в Центральной Азии.
Фактически AD Ports Group получила карт-бланш в создании регионального логистического хаба, и региональный гендиректор AD Ports Абдулазиз Заид Аль-Шамси заявил об амбициозной цели — создать новые торговые маршруты между Ближним Востоком и Центральной Азией через Каспий - Южный Кавказ - Черное море, упрощая перемещение товаров через эти регионы и влияя на мировую морской отрасль за счет увеличения спроса на морские и логистические услуги.
За кажущейся амбициозностью этой задачи стоит реальная, оперативная работа AD Ports не только в Казахстане, но и в Азербайджане, которые предполагают регулярные переговоры с SOCAR. Наряду с этим имеются объемы и в Грузии, где AD Ports, в частности, в марте 2024 года купил 60% акций порта сухих грузов Тбилиси за $16,5 млн.
- AD Ports Group, располагая активами в Пакистане, Испании, Иордании, Египте, Конго, Браззавиле, Анголе, Узбекистане, Казахстане, Грузии и ОАЭ, имеет хорошие возможности для получения выгоды на сегодняшних сложных мировых рынках, - подчеркнул Мохамед Джума Аль Шамиси, подводя итоги первого квартала деятельности AD Ports в мае 2024 года.
Обращает внимание, что выручка компании в указанный период составила $1,06 млрд, а это двукратный рост по сравнению с первым кварталом 2023 года.
Эксперты полагают, что ОАЭ, в лице AD Ports Group и ее «дочек», будет стремиться наращивать участие в торговых операциях по перевалке грузов через ТМТМ, причем нефть занимает одно из приоритетных долей в списке грузов наряду с транзитными сухими грузами и автомашинами из Китая.
AD Ports в ходе переговоров в Баку 17 февраля озвучила предложения к правительству и к SOCAR о возможном пополнении парка судов SOCAR и «Азербайджанского каспийского морского пароходства» и о содействии в развитии портовой инфраструктуры для функционирования региональных логистических центров. Представители SOCAR сообщили, что инициативы были приняты во внимание.
Стоит напомнить, что в августе 2023 году казахстанская компаниями Semurg Invest и AD Ports Group (ОАЭ) подписали Соглашение о строительстве в порту Курык зернового терминала и многофункционального морского терминала «Саржа», который входит в перечень крупнейших инфраструктурных проектов Казахстана, и вызывает большой интерес у зарубежных инвесторов.
При этом глава «Semurg Invest» Нуржан Марабаев подчеркнул, что «полная реализация проекта «Саржа» в Курыке позволит увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута на 10 млн тонн в год (этот показатель - планируемая мощность перевалки в «Саржа» - прим. ред.), а глава AD Group Абдулазиз Зайед Аль-Шамси заявил об интересе в сотрудничестве с портом Курык для развития экспортных маршрутов в Центральной Азии.
МТК «Север-Юг» открывает большие возможности для казахстанских экспортеров
Вместе с тем, Казахстан должен находить баланс в отношениях с северным соседом - Российской Федерацией, с которой имеется самая длинная в мире сухопутная граница и достаточно взаимосвязанная экономика. В частности, Казахстан участвует в консультациях по развитию международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг, инициированного еще в 2000 году Россией. Из проекта данного МТК вышли североевропейские страны, но Россия в настоящее время рассчитывает развивать его за счет партнеров по СНГ, а также Ирана (западная ветка коридора «Север-Юг») и Пакистана и Индии (восточная ветка этого МТК). Что же касается восточного участка, то он охватывает такие страны, как Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан/Индия. Данная ветка «Север-Юг» не рассматривается для транспортировки нефтеналивных грузов, а скорее может быть полезна для транспортировки продовольственных и сухих грузов.
Так, в начале мая 2024 года российская компания «РЖД Логистика» отправила из транспортно-логистического центра «Южноуральский» первый полносоставный агроэкспресс с овсяными хлопьями и крупами из России в Индию по восточной ветке МТК «Север-Юг» — по железной дороге через территорию Казахстана до станции Сарахс (Туркменистан), откуда контейнеры были перегружены на колею 1435 мм и проследовали по провинциям Ирана до порта Бендер-Аббас и далее морем до порта Мундра (Индия).
Предполагалось, что эта инициатива, старт которой был дан весной 2023 года, может открыть большие возможности казахстанским экспортерам — поставку через Каспий из Курыка в иранские порты сухих и генеральных грузов с дальнейшей транспортировкой в Чабахар, порты ОАЭ — Халифа, Фуджейра, и далее во все порты Индии, Пакистана, восточного побережья Африки и даже в страны Европы. При этом не исключалась возможность доставки товаров в европейские страны.
В непростых геополитических процессах на постсоветском пространстве Казахстан и Азербайджан демонстрируют решительность в реализации своих транспортно-логистических возможностей. Как результат обе страны в настоящее время активно вовлечены в проекты и по ТМТМ, и по «Север-Юг», и будут предпринимать шаги по их развитию с учетом международной конъюнктуры и собственных национальных интересов.
Как Средний коридор меняет глобальную экономику и какая роль отводится в нем Казахстану, читайте здесь.