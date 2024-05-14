Как Средний коридор меняет глобальную экономику. И роль Казахстана в нем

Казахстан вместе с Азербайджаном, Грузией и Турцией активно вовлечен в развитие совместного транспортного потенциала, особенно Транскаспийского международного транспортного коридора. Как меняются евразийские торговые маршруты, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

Темпы развития Среднего коридора ускорились за последние несколько лет

Несмотря на то, что Транскаспийский международный транспортный коридор (ТМТМ) или так называемый Средний коридор существует уже 10 лет, но именно в последние 2-3 года темпы его развития ускорились в связи с геополитическими изменениями, в том числе и из-за проблем судоходства через Суэцкий канал изменились традиционные маршруты торговых потоков между двумя крупнейшими экономиками — экономикой Китая и Европейского союза.

Перипетии с логистикой, в частности, привели к тому, что в 2023 году, по данным Главного таможенного управления КНР, китайский экспорт сократился на 4,6% до $3,4 трлн, а импорт — на 5,5% до $2,6 трлн. При этом товарооборот КНР с ЕС снизился на 7,1%, экспорт упал на 10,2%, импорт — на 0,9%. В поисках новых транспортных маршрутов Китай провел переговоры с соседним Казахстаном, а также Азербайджаном и Грузией, приглашенных в инициативу «Один пояс, один путь». Именно эти три страны составляют костяк ТМТМ, и именно они в 2023 году условились создать компанию - единого оператора транспортного сообщения по Среднему коридору «Middle Corridor Multimodal» - которая в конце 2023 года прошла регистрацию в Международном финансовом центре «Астана», а в конце 2024 года официально может начать свою работу.

Отметим, что штаб-квартира действующей с 2016 года международной ассоциации ТМТМ также находится в Казахстане, на плечи которого ложатся вопросы приема китайских грузов.

Как сообщал в марте 2024 года вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев, с Китаем достигнута договоренность о транспортировке по Среднему коридору 10 контейнерных поездов с 20-тифутовыми контейнерами в месяц. Именно такой объем в настоящее время способны обрабатывать каспийские порты Актау (Казахстан) и Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) Алят, однако, благодаря поддержке заинтересованного в Среднем коридоре Евросоюза, могут ускориться работы по увеличение их приемных мощностей, в частности, БММТП анонсировал рост до 25 млн тонн грузов в год.

Масштабная модернизация инфраструктуры в Казахстане

Казахстан тоже наметил масштабную модернизацию инфраструктуры за счет инвестиций. Европейский союз после оценки перспектив международного маршрута в конце января анонсировал инвестиции в размере 10 млрд евро в развитие транспортно-логистических проектов в Казахстан и страны Центральной Азии на первом этапе и, возможно, 18,5 млрд евро на втором этапе для того, чтобы автомобильные и железные дороги, а также морские порты – Актау и Курык - могли обеспечить умную, безопасную и быструю доставку грузов из Китая в Европейский союз. И если Казахстан является воротами в Китай, то, участвующие в Среднем коридоре Грузия и Турция, выступают воротами в ЕС.

В августе 2023 года в грузинском порту Поти — опорном порту ТМТМ — началось строительство мультимодального терминала АО «Poti Transterminal» с участием казахстанской компании «PTC Holding». Этот терминал будет введен в эксплуатацию в 2024 году и сможет на первом этапе обрабатывать 80 тысяч 20-тифутовых контейнеров в год.

Фото: Midjourney

Вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев сообщил, что единый оператор Казахстана, Азербайджана и Грузии — «Middle Corridor Multimodal» - в конце 2024 года-начале 2025 года примет в свои ряды и Турцию.

- Участие Турции в работе компании «Middle Corridor Multimodal» логично, так как в апреле завершится расширение пропускной способности железнодорожного маршрута «Баку-Тбилиси-Карс» (БТК), и этот факт очень важен для Среднего коридора, так как касается наращивания транспортировки грузов из Турции/в Турцию и транзита европейских и китайских грузов через Турцию, — заявил казахстанский вице-министр.

Потенциал ТМТМ оценивается в 4,2 млн тонн грузов в этом году

Вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев в марте в Баку огласил прогноз по перевозке грузов по ТМТМ в 2024 году — 4,2 млн тонн против 2,76 млн тонн в 2023 году, что будет достигнуто за счет роста транзита как самого Казахстана, так и Китая.

В начале мая председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов в интервью азербайджанскому СМИ анонсировал завершение ремонтно-расширительных работ на грузинском участке железнодорожной линии БТК.

- Ремонтно-восстановительные работы, работы по реконструкции и расширению на 184-километровом участке железнодорожной линии БТК, проходящем через Грузию, уже завершены. С 20 мая начнутся грузоперевозки по железнодорожной линии БТК. Основная цель модернизации этой железнодорожной линии — повысить конкурентоспособность Среднего коридора и превратить БТК в одну из основных грузовых артерий коридора, - цитировал Азертадж главу АЖД.

Фото: azertag.az

Рустамов подчеркнул, что после расширения годовая пропускная способность БТК увеличилась с 1 млн тонн до 5 млн тонн.

- Теперь АЖД готовы перевозить по модернизированной железнодорожной линии БТК большую часть грузов, отправляемых из Центральной Азии и из Азии на Запад и в обратном направлении, а также конкурировать на международном уровне в области грузоперевозок, - добавил председатель компании.

По данным АЖД, за первые четыре месяца текущего года по коридору Восток-Запад было перевезено 6319 TEU контейнерных грузов в общей сложности 34 блочными поездами. Из них 10 блочных поездов (4020 TEU-контейнеров) были транзитными грузами, 24 блочных поезда (2299 TEU-контейнеров) – импортными. Всего в 2023 году АЖД перевезли 105 265 TEU-контейнеров, что на 30% больше, чем в 2022 году.

- Чем больше новых участков будет открываться, тем привлекательнее будет Средний коридор. Если есть дорога, есть транзитный коридор с минимумом бюрократических проблем и выгодными транзитными процедурами, грузы сами потянутся по БТК, - считает азербайджанский эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

По его словам, в Грузии планируется также открытие автомобильного сегмента коридора Восток-Запад по самому сложному маршруту - через Рикотский перевал.

- Дорога частично уже готова, остальная часть будет готова в течение года. На железнодорожном маршруте Восток-Запад некоторые участки планируется сдать к осени. Их задействование позволит сократить время пассажироперевозок от Тбилиси до Батуми до 40 минут. Все это позитивно скажется на перспективах Среднего коридора, - заключил эксперт.

Участники ТМТМ, а также аналитики ЕБРР, Всемирного Банка уверены, что к 2030 году этот маршрут сможет обеспечивать транспортировку 10-11 млн тонн грузов в год, и Казахстану отводится важнейшая роль не только как транзитера, но и как самостоятельного поставщика в ЕС критически важных грузов и материалов добывающей и аграрной отраслей.

Фото: Midjourney

В целом, возрождение Транскаспийского международного транспортного коридора является примером того, как геополитические сдвиги могут стать катализатором существенных инфраструктурных и экономических преобразований. Благодаря коллективным усилиям Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции и существенной международной поддержке Средний коридор готов по-новому определить евразийские торговые маршруты, предлагая стратегическую альтернативу, которая обещает большую эффективность и геополитический баланс в глобальной торговой экосистеме.