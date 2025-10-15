В Узбекистане предложили продвигать брачные контракты

По официальным данным, с начала года в стране зарегистрировано около 32 тысяч разводов, при этом порядка 16 тысяч родителей не исполняют свои обязательства по выплате алиментов. Также отмечаются случаи, когда после развода один из супругов оставляет семью с задолженностями по кредитам.

В обсуждениях подчеркивалось, что ранние браки и браки между близкими родственниками могут иметь негативные последствия, что вызывает обеспокоенность у местных властей и общественных организаций.

Кроме того, отмечается важность просвещения молодежи о том, что создание семьи — это не только личное решение, но и серьёзная ответственность перед супругом, детьми и обществом в целом.

Продвижение брачных контрактов рассматривается как один из способов помочь семьям урегулировать финансовые и юридические вопросы заблаговременно, что может способствовать снижению количества конфликтов при разводах.

Напомним, два уголовных дела возбудили о принуждении к браку в Казахстане со дня встпупления в силу новой статьи.