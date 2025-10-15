РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:11, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Узбекистане предложили продвигать брачные контракты

    В Узбекистане рассматривается возможность активного продвижения брачных контрактов с целью снижения количества разводов и связанных с ними конфликтов в семьях. Данная тема была обсуждена на недавнем совещании при участии представителей государственных органов, передает агентство Kazinform со ссылкой на gazeta.uz.

    В Узбекистане предложили продвигать брачные контракты
    Фото: Pexels

    По официальным данным, с начала года в стране зарегистрировано около 32 тысяч разводов, при этом порядка 16 тысяч родителей не исполняют свои обязательства по выплате алиментов. Также отмечаются случаи, когда после развода один из супругов оставляет семью с задолженностями по кредитам.

    В обсуждениях подчеркивалось, что ранние браки и браки между близкими родственниками могут иметь негативные последствия, что вызывает обеспокоенность у местных властей и общественных организаций.

    Кроме того, отмечается важность просвещения молодежи о том, что создание семьи — это не только личное решение, но и серьёзная ответственность перед супругом, детьми и обществом в целом.

    Продвижение брачных контрактов рассматривается как один из способов помочь семьям урегулировать финансовые и юридические вопросы заблаговременно, что может способствовать снижению количества конфликтов при разводах.

    Напомним, два уголовных дела возбудили о принуждении к браку в Казахстане со дня встпупления в силу новой статьи.

    Теги:
    Узбекистан Семья Брак
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают