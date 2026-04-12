В Усть-Каменогорске закрыли проезд под мостом из-за подъема уровня реки
В Усть-Каменогорске временно перекрыли проезды под Ульбинским мостом — уровень воды в реке Ульба поднялся, и часть дорожного полотна оказалась подтоплена, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ограничения будут действовать до стабилизации гидрологической обстановки. Подмостовые участки традиционно первыми попадают в зону риска в период паводка. Они расположены ниже уровня основной дороги, поэтому даже незначительное повышение уровня воды быстро сказывается на проезде. В этом году ситуация развивается по привычному для города сценарию — с потеплением и активным таянием снега вода вышла к дорожной инфраструктуре.
— В связи с подъемом уровня воды в реке Ульба произошло частичное подтопление подмостовых проездов. В таких случаях мы действуем на опережение — движение перекрывается заранее, чтобы не допустить аварийных ситуаций. Это ежегодная практика. Как только уровень воды стабилизируется, проезды будут открыты, — сообщил руководитель коммунального предприятия «Таза Өскемен» Марат Жаркеткенев.
Специалисты подчеркивают, что речь идет о сезонных ограничениях, которые вводятся каждую весну. Сейчас коммунальные службы и представители ДЧС ведут ежедневный мониторинг уровня воды и состояния прибрежных территорий. Горожан просят учитывать перекрытия при планировании маршрутов. В часы пик нагрузка на альтернативные дороги может увеличиваться.
