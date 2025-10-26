В Усть-Каменогорске за год выявили четыре случая поражения дыхательных путей из-за смога

За последний год в Усть-Каменогорске зафиксировано всего четыре пациента с диагнозом, подтвержденным по международной классификации болезней (МКБ-10) — J68, «Поражение верхних дыхательных путей, вызванное воздействием химических веществ».

Как сообщил главный внештатный терапевт управления здравоохранения ВКО Михаил Бугайцов, этот диагноз в народе называют «химическим ожогом горла».

— Он появился в официальной медицинской практике Казахстана весной 2023 года — благодаря инициативе Агентства по противодействию коррупции. По воздействию веществ во вдыхаемом воздухе Министерством здравоохранения был разработан клинический протокол — впервые среди всех стран на планете. Казахстан в этом смысле является новатором, — отметил главный внештатный терапевт управления здравоохранения ВКО Михаил Бугайцов.

Впервые два таких диагноза были поставлены в ноябре 2024 года, еще два — в течение последующих месяцев.

— Когда жители вдыхают вредные вещества, возникает раздражение верхних дыхательных путей. Это приводит к появлению характерной симптоматики — кашля, боли в горле, першения. В нашем регионе зафиксировано всего четыре случая заболевания за год, — рассказал Михаил Бугайцов.

Он добавил, что чаще воздействие загрязнённого воздуха приводит к осложнениям другого рода.

— Обычно на раздраженное горло садится респираторная инфекция — возбудители всегда присутствуют в организме человека. Так развивается вторичная инфекция, — пояснил специалист.

Напомним, в Усть-Каменогорске вторую неделю сохраняется безветрие.

Из-за смога даже отменили уроки для школьников — занятия 24 октября прошли в онлайн-режиме.