В Усть-Каменогорске за год выявили четыре случая поражения дыхательных путей из-за смога
В Восточном Казахстане официально зарегистрированы случаи заболеваний, связанных с воздействием вредных веществ во вдыхаемом воздухе. Правда, их число ничтожно мало, передает корреспондент агентства Kazinform.
За последний год в Усть-Каменогорске зафиксировано всего четыре пациента с диагнозом, подтвержденным по международной классификации болезней (МКБ-10) — J68, «Поражение верхних дыхательных путей, вызванное воздействием химических веществ».
Как сообщил главный внештатный терапевт управления здравоохранения ВКО Михаил Бугайцов, этот диагноз в народе называют «химическим ожогом горла».
— Он появился в официальной медицинской практике Казахстана весной 2023 года — благодаря инициативе Агентства по противодействию коррупции. По воздействию веществ во вдыхаемом воздухе Министерством здравоохранения был разработан клинический протокол — впервые среди всех стран на планете. Казахстан в этом смысле является новатором, — отметил главный внештатный терапевт управления здравоохранения ВКО Михаил Бугайцов.
Впервые два таких диагноза были поставлены в ноябре 2024 года, еще два — в течение последующих месяцев.
— Когда жители вдыхают вредные вещества, возникает раздражение верхних дыхательных путей. Это приводит к появлению характерной симптоматики — кашля, боли в горле, першения. В нашем регионе зафиксировано всего четыре случая заболевания за год, — рассказал Михаил Бугайцов.
Он добавил, что чаще воздействие загрязнённого воздуха приводит к осложнениям другого рода.
— Обычно на раздраженное горло садится респираторная инфекция — возбудители всегда присутствуют в организме человека. Так развивается вторичная инфекция, — пояснил специалист.
Напомним, в Усть-Каменогорске вторую неделю сохраняется безветрие.
Из-за смога даже отменили уроки для школьников — занятия 24 октября прошли в онлайн-режиме.