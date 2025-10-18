РУ
    10:47, 18 Октябрь 2025

    В Усть-Каменогорске пятый день стоит смог: горожане жалуются, что нечем дышать

    В Усть-Каменогорске уже пятый день подряд фиксируют неблагоприятные метеоусловия, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В Усть-Каменогорске уже в этом году установят 25 новых постов мониторинга воздуха
    Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

    Над городом стоит штиль, из-за чего промышленные выбросы не рассеиваются, и количество вредных веществ в воздухе растёт.

    По данным Казгидромета, 15 октября предельно допустимая концентрация диоксида серы была превышена в 2,31 раза, а сероводорода — в 1,31 раза. А по результатам замеров вчера, 17 октября, загрязнение зафиксировано уже по четырём компонентам. Диоксид серы — в 1,38 раза, диоксид азота — в 1,34 раза, сероводород — в 1,4 раза, оксид углерода — в 1,15 раза.

    Фото: ecodata.kz

    Вчера вечером, на 21:00, на автоматическом посту наблюдения Казгидромета в районе улицы Льва Толстого уровень оксида углерода (СО) вновь поднялся до опасных значений.

    Специалисты отмечают, что такие показатели представляют риск для здоровья — особенно для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, пожилых и детей.

    — Вчера специалисты уже выезжали на замеры. Критичных превышений не выявлено. Но, если неблагоприятные метеоусловия сохранятся более шести дней, экологи проведут проверки непосредственно на промышленных площадках — в районах «Казцинка» и Усть-Каменогорской ТЭЦ, — сообщили в департаменте экологии ВКО.

    Жители города активно обсуждают ситуацию в соцсетях, жалуясь, что нечем дышать и невозможно открыть окна. Многие отмечают, что после нескольких дней смога у них появился кашель и першение в горле.

    По прогнозу синоптиков, штиль сохранится и 18 октября — ветра не ожидается, поэтому загрязнение воздуха останется на высоком уровне. Экологи рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице.

