Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

В Усть-Каменогорске не будут строить новую ТЭЦ – Алихан Смаилов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Марта 2023, 12:39
В Усть-Каменогорске не будут строить новую ТЭЦ – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что в Усть-Каменогорске не будут строить новую ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день вопрос по строительству новой ТЭЦ в Усть-Каменогорске не рассматривается», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, Министерство энергетики заключило инвестиционное соглашение с ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по реализации проекта «Строительство нового котлоагрегата и замена изношенного турбоагрегата».

«Срок завершения строительства запланирован на декабрь 2025 года. При реализации проекта будут применены современные технологии для снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду», - добавил глава Кабмина.

Напомним, построить в Усть-Каменогорске новую тепловую электростанцию предложила депутат Сената Ольга Булавкина. По ее словам, реальную угрозу здоровью жителей Усть-Каменогорска представляет качество воздуха в регионе.

Депутат подчеркнула, что наибольшую долю в выбросы дают два предприятия: Усть-Каменогорская ТЭЦ и Согринская ТЭЦ. На их долю приходится 45 тысяч тонн в год. Также огромной проблемой загрязнения окружающей среды остаются выхлопные газы автомобильного транспорта.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Энергетика   Восточно-Казахстанская область   Строительство   Регионы   Алихан Смаилов   Усть-Каменогорск   ТЭЦ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
Режим ЧС объявили в Уральске из-за аварии в котельной
Режим ЧС объявили в Уральске из-за аварии в котельной
ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
Балетная труппа «Астана Опера» выступит в Алматы
Балетная труппа «Астана Опера» выступит в Алматы
Ученый из США побил мировой рекорд по продолжительности пребывания под водой
Ученый из США побил мировой рекорд по продолжительности пребывания под водой
Проезд на машине 7 тысяч тенге: алматинка возмутилась ценами на Кок-Тобе
Проезд на машине 7 тысяч тенге: алматинка возмутилась ценами на Кок-Тобе