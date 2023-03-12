В Усть-Каменогорске не будут строить новую ТЭЦ – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что в Усть-Каменогорске не будут строить новую ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день вопрос по строительству новой ТЭЦ в Усть-Каменогорске не рассматривается», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, Министерство энергетики заключило инвестиционное соглашение с ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по реализации проекта «Строительство нового котлоагрегата и замена изношенного турбоагрегата».

«Срок завершения строительства запланирован на декабрь 2025 года. При реализации проекта будут применены современные технологии для снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду», - добавил глава Кабмина.

Напомним, построить в Усть-Каменогорске новую тепловую электростанцию предложила депутат Сената Ольга Булавкина. По ее словам, реальную угрозу здоровью жителей Усть-Каменогорска представляет качество воздуха в регионе.

Депутат подчеркнула, что наибольшую долю в выбросы дают два предприятия: Усть-Каменогорская ТЭЦ и Согринская ТЭЦ. На их долю приходится 45 тысяч тонн в год. Также огромной проблемой загрязнения окружающей среды остаются выхлопные газы автомобильного транспорта.