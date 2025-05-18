В Усть-Каменогорске наградили студента, спасшего тонущего ребенка

С юношей встретился аким города Алмат Акышов. Он отметил, что смелость, решительность и искреннее стремление Ерасыла прийти на помощь заслуживают особого уважения.

— Отрадно осознавать, что в нашем обществе есть такие сознательные, добрые и неравнодушные молодые люди. Уверен, поступок Ерасыла станет примером для других и поможет укрепить в обществе атмосферу милосердия и ответственности, — подчеркнул аким.

За мужество студенту вручили благодарственное письмо и денежное поощрение. Кроме того, компания AN Group пообещала оплатить оставшиеся годы обучения студента, который сейчас проходит второй курс по специальности «Психология».

Сам Ерасыл скромно отметил, что не считает свой поступок героизмом.

— Каждый гражданин в такой ситуации должен прийти на помощь, — сказал он.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на набережной реки Ульбы, где ребенок играл вместе с сестрой, оступился и упал в воду.