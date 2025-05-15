Студент спас тонущего пятилетнего ребенка в Усть-Каменогорске

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО, инцидент произошел на реке Ульбе. Студент Казахстанско-Американского свободного университета Ерасыл Омарханов случайно заметил, как течение уносит ребенка, и бросился на помощь.

— По предварительным данным, мальчик играл на берегу вместе с сестрой. В какой-то момент он оступился и упал в воду. Поток был достаточно сильным, но Ерасыл вовремя подоспел и вытащил ребенка, — уточнили в ведомстве.

Сам студент считает свой поступок естественным и не называет его героизмом.

— Я не думаю, что совершил что-то особенное. На моем месте так поступил бы любой, — говорит он.

Спасатели напоминают родителям о необходимости не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области до начала лета уже утонул 21 человек.