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    05:05, 15 Май 2025 | GMT +5

    Студент спас тонущего пятилетнего ребенка в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске студент помог избежать трагедии — он спас тонущего пятилетнего мальчика, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Студент спас тонущего пятилетнего ребенка в Усть-Каменогорске
    Фото: ДЧС ВКО

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО, инцидент произошел на реке Ульбе. Студент Казахстанско-Американского свободного университета Ерасыл Омарханов случайно заметил, как течение уносит ребенка, и бросился на помощь.

    — По предварительным данным, мальчик играл на берегу вместе с сестрой. В какой-то момент он оступился и упал в воду. Поток был достаточно сильным, но Ерасыл вовремя подоспел и вытащил ребенка, — уточнили в ведомстве.

    Сам студент считает свой поступок естественным и не называет его героизмом.

    — Я не думаю, что совершил что-то особенное. На моем месте так поступил бы любой, — говорит он.

    Спасатели напоминают родителям о необходимости не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

    Ранее сообщалось, что в Туркестанской области до начала лета уже утонул 21 человек.

    Теги:
    ВКО Казахстанцы Восточно-Казахстанская область Регионы Студенты Общество
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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