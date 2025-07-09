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    21:44, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Крупный пожар в Усть-Каменогорске охватил 2450 квадратных метров здания

    Пожарные ликвидировали возгорание, охватившее одноэтажное здание по ул. Лихарева, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    В Усть-Каменогорске ликвидирован пожар на площади 2450 квадратных метров
    Фото: МЧС РК

    Подразделения ДЧС работали по повышенному номеру вызова. Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой.

    — На месте происшествия был развернут штаб пожаротушения. Организована бесперебойная подача воды. Тушением пожара руководил начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов, — сообщили в ведомстве.

    Пострадавших нет.

    Теги:
    Пожар ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Происшествия Усть-Каменогорск
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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