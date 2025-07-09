21:44, 08 Июль 2025 | GMT +5
Крупный пожар в Усть-Каменогорске охватил 2450 квадратных метров здания
Пожарные ликвидировали возгорание, охватившее одноэтажное здание по ул. Лихарева, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Подразделения ДЧС работали по повышенному номеру вызова. Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой.
— На месте происшествия был развернут штаб пожаротушения. Организована бесперебойная подача воды. Тушением пожара руководил начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов, — сообщили в ведомстве.
Пострадавших нет.