09:26, 26 Июнь 2025 | GMT +5
В Усть-Каменогорске авария оставила без света 350 абонентов
В Усть-Каменогорске произошло аварийное отключение электроэнергии, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в АО «ОЭСК», в результате аварии без электроснабжения остались около 350 семей в микрорайоне Куленовка.
— Причиной стало повреждение подземного кабеля, проложенного под проезжей частью. Это обстоятельство усложнило проведение ремонтных работ, — отмечают в компании.
На месте работает оперативно-выездная бригада. Восстановление подачи электроэнергии планируется сразу после завершения ремонтных мероприятий.
Ранее сообщалось, что часть Алматы остался без света.