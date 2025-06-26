В Усть-Каменогорске авария оставила без света 350 абонентов

Как сообщили в АО «ОЭСК», в результате аварии без электроснабжения остались около 350 семей в микрорайоне Куленовка.

— Причиной стало повреждение подземного кабеля, проложенного под проезжей частью. Это обстоятельство усложнило проведение ремонтных работ, — отмечают в компании.

На месте работает оперативно-выездная бригада. Восстановление подачи электроэнергии планируется сразу после завершения ремонтных мероприятий.

Ранее сообщалось, что часть Алматы остался без света.