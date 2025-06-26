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    09:26, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске авария оставила без света 350 абонентов

    В Усть-Каменогорске произошло аварийное отключение электроэнергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лампочка
    Фото: pixabay.com

    Как сообщили в АО «ОЭСК», в результате аварии без электроснабжения остались около 350 семей в микрорайоне Куленовка.

    — Причиной стало повреждение подземного кабеля, проложенного под проезжей частью. Это обстоятельство усложнило проведение ремонтных работ, — отмечают в компании.

    На месте работает оперативно-выездная бригада. Восстановление подачи электроэнергии планируется сразу после завершения ремонтных мероприятий.

    Ранее сообщалось, что часть Алматы остался без света.                                      

    Теги:
    Электроэнергия ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Отключения света Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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