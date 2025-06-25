Часть Алматы осталась без света: что произошло

Согласно данным интерактивной карты Алатау Жарык Компаниясы, без света остались жители микрорайонов Аскартау, Баганашыл, Ерменсай, Акжар, Алгабас, Шанырак-1, Кок-Кайнар, Нуркент, Теректы, а также ЖК «Алмалы», ЖК «Восточка», жилых массивов Меркурград, Калкаман-2. Отключения также зафиксированы на улицах Мамбетова, Аубакирова, Талгарском и Кульджинском трактах.

Как сообщили в АО «Алатау Жарык Компаниясы», в 15:42 в Алматинском энергоузле сработала система противоаварийной автоматики — произошел автоматический сброс нагрузки. Причиной стало аварийное отключение линий электропередачи в управлении АО «KEGOC» — национального оператора электросетей Казахстана.

— В 16:14 системным оператором была дана команда на полное восстановление электроснабжения потребителей Алматинского региона. В настоящее время ведутся работы по переключению сетей — сообщили в компании.

Ранее Аварийное отключение произошло в Экибастузском энергоузле.