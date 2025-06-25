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    17:57, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Часть Алматы осталась без света: что произошло

    В нескольких районах Алматы во второй половине дня произошло аварийное отключение электроэнергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    отключение света
    Фото: pixabay.com

    Согласно данным интерактивной карты Алатау Жарык Компаниясы, без света остались жители микрорайонов Аскартау, Баганашыл, Ерменсай, Акжар, Алгабас, Шанырак-1, Кок-Кайнар, Нуркент, Теректы, а также ЖК «Алмалы», ЖК «Восточка», жилых массивов Меркурград, Калкаман-2. Отключения также зафиксированы на улицах Мамбетова, Аубакирова, Талгарском и Кульджинском трактах.

    Как сообщили в АО «Алатау Жарык Компаниясы», в 15:42 в Алматинском энергоузле сработала система противоаварийной автоматики — произошел автоматический сброс нагрузки. Причиной стало аварийное отключение линий электропередачи в управлении АО «KEGOC» — национального оператора электросетей Казахстана.

    — В 16:14 системным оператором была дана команда на полное восстановление электроснабжения потребителей Алматинского региона. В настоящее время ведутся работы по переключению сетей — сообщили в компании.

    Ранее Аварийное отключение произошло в Экибастузском энергоузле. 

    Теги:
    Электроэнергия Отключения света Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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