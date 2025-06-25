Часть Алматы осталась без света: что произошло
В нескольких районах Алматы во второй половине дня произошло аварийное отключение электроэнергии, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным интерактивной карты Алатау Жарык Компаниясы, без света остались жители микрорайонов Аскартау, Баганашыл, Ерменсай, Акжар, Алгабас, Шанырак-1, Кок-Кайнар, Нуркент, Теректы, а также ЖК «Алмалы», ЖК «Восточка», жилых массивов Меркурград, Калкаман-2. Отключения также зафиксированы на улицах Мамбетова, Аубакирова, Талгарском и Кульджинском трактах.
Как сообщили в АО «Алатау Жарык Компаниясы», в 15:42 в Алматинском энергоузле сработала система противоаварийной автоматики — произошел автоматический сброс нагрузки. Причиной стало аварийное отключение линий электропередачи в управлении АО «KEGOC» — национального оператора электросетей Казахстана.
— В 16:14 системным оператором была дана команда на полное восстановление электроснабжения потребителей Алматинского региона. В настоящее время ведутся работы по переключению сетей — сообщили в компании.
Ранее Аварийное отключение произошло в Экибастузском энергоузле.