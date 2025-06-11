В Усть-Каменогорске аэропорт заподозрили в завышении цен на авиатопливо

Поводом стали подозрения в установлении монопольно высоких цен на розничную продажу авиатоплива.

Как сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, специалисты провели внеплановый анализ рынка за 2022–2024 годы, включая также январь 2025-го. Результаты вызвали вопросы.

— В действиях компании выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства — в части установления и поддержания завышенных цен. Это противоречит подпункту 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса РК, — отметили в департаменте по Восточно-Казахстанской области.

Для выяснения всех обстоятельств начато расследование. Ведомство планирует собрать объективные данные, которые либо подтвердят, либо опровергнут факт нарушений.

Ранее сообщалось, что монополиста в Шымкенте пытаются обязать снизить тариф на отопление.