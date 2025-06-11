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    15:38, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске аэропорт заподозрили в завышении цен на авиатопливо

    Антимонопольное расследование начато в отношении АО «Аэропорт Усть-Каменогорск», передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В Усть-Каменогорске аэропорт заподозрили в завышении цен на авиатопливо
    Фото: wikipedia.org

    Поводом стали подозрения в установлении монопольно высоких цен на розничную продажу авиатоплива.

    Как сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, специалисты провели внеплановый анализ рынка за 2022–2024 годы, включая также январь 2025-го. Результаты вызвали вопросы.

    — В действиях компании выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства — в части установления и поддержания завышенных цен. Это противоречит подпункту 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса РК, — отметили в департаменте по Восточно-Казахстанской области.

    Для выяснения всех обстоятельств начато расследование. Ведомство планирует собрать объективные данные, которые либо подтвердят, либо опровергнут факт нарушений.

    Ранее сообщалось, что монополиста в Шымкенте пытаются обязать снизить тариф на отопление.

    Теги:
    Цена ВКО Топливо Восточно-Казахстанская область АЗРК Авиация Регионы Казахстана Аэропорт Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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