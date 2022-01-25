В условиях пандемии свою высокую востребованность показала инициатива «Пояса и пути» - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активизировать совместную работу по дальнейшему строительству «Пояса и пути» призвал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях затяжной пандемии свою высокую востребованность показала инициатива «Пояса и пути». Весь мир почувствовал на себе практическую отдачу от этого грандиозного проекта. Считаю важным активизировать совместную работу по дальнейшему строительству «Пояса и пути», в том числе через реализацию крупных проектов с высокой добавленной стоимостью», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита «Центральная Азия - КНР».

Главным образом, как отметил Глава государства, «это касается сфер цифровизации, зеленых технологий и инноваций, где успехи Китая наиболее очевидны».

«При этом Казахстан, являющийся ключевым звеном «Пояса и пути», всецело поддерживает заявленные лидером обновленные критерии сотрудничества. То есть высокие стандарты проектов, долгосрочность и социальную направленность», - отметил Глава государства.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.

Ранее Глава государства дал свою оценку сотрудничеству между странами Центральной Азии и Китая.