В Уральске предложили построить объездную дорогу

Как отметил член Общественного совета Западно-Казахстанской области Манарбек Габдуллин, проект является масштабным и крайне необходимым для города Уральска.

В свою очередь, юрист и член Общественного совета ЗКО Бауыржан Ахметжан, поддержавший данную инициативу, уточнил, что этот вопрос поднимался и ранее. Его значимость обусловлена рядом факторов. Протяжённость Уральска составляет около 25 километров. Много лет назад пропускная способность города рассчитывалась на 50 тысяч автомобилей. Сейчас в области зарегистрировано 193 тысячи транспортных средств, из них 109 тысяч приходится непосредственно на Уральск.

— Особенно остро ситуация ощущается на улице Шолохова, по которой круглосуточно курсируют тяжёлые грузовики. Это участок дороги, где часто возникают пробки и происходят дорожно-транспортные происшествия. Грузовой транспорт, направляющийся из Атырау (с юга) и Актобе (с запада), вынужден проезжать через весь город, преодолевая порядка десяти километров по городским улицам, прежде чем покинуть его пределы, — рассказал Б. Ахметжан.

По его словам, подобная ситуация создаёт серьёзную нагрузку на городскую инфраструктуру: повреждаются дороги и асфальтовое покрытие, загрязняется воздух, поднимается пыль, увеличивается уровень шума, создаётся угроза для жизни и здоровья людей из-за высокой аварийности, образуются заторы, а логистические маршруты становятся неэффективными и затратными по времени.

— Если грамотно подойти к реализации проекта — провести общественные обсуждения с жителями, тщательно проанализировать эффективность, разработать качественный проект, рассчитать смету, выбрать надёжного подрядчика и обеспечить постоянный контроль — эта дорога может получить статус национальной трассы. Выгоды от её строительства очевидны: город станет чище и тише, исчезнет поток грузовиков через центр, снизится количество ДТП, продлится срок службы дорожного покрытия, а вдоль новой дороги начнут развиваться объекты инфраструктуры — кафе, кемпинги, торговые павильоны, станции техобслуживания и многое другое. Это, в свою очередь, станет мощным стимулом для развития малого и среднего бизнеса. Посёлки, такие как Деркул, Өскен, Жамбыл, Махамбет также получат новый импульс для роста и благоустройства, — отметил член Общественного совета.

Ранее сообщалось о скандале, который разгорелся в Уральске вокруг проекта корректировки генплана.