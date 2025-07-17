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    10:25, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Скандал вокруг проекта корректировки генплана разгорелся в Уральске

    В городе Уральск состоялись общественные слушания, посвященные проекту внесения изменений в генеральный план города, передает агентство Kazinform.

    БҚО
    Фото: senate.parlam.kz

    Во время мероприятия один из жителей города, Данил Макатуха, выступил с заявлением о том, что, изучив проектные материалы, размещённые на официальном сайте акимата, обнаружил: в документах в основном представлены данные не по Уральску, а по другим городам — Караганде и Семей. По его словам, все расчёты и аналитические материалы проекта основывались на информации, не имеющей никакого отношения к Уральску. Кроме того, стало известно, что за разработку данного проекта генерального плана проектной организации было выплачено 250 млн тенге.

    В связи с возникшей ситуацией корреспондент агентства Kazinform направил официальный запрос в акимат города Уральска.

    Согласно предоставленной акиматом информации, разработка проекта корректировки генерального плана города Уральска ведётся с 2023 года на основании заключённого договора с проектной организацией ТОО «Градо».

    Общественные слушания по данному проекту были организованы в соответствии с Правилами разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, утверждёнными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 505. В рамках соблюдения этих требований пояснительная записка и графические материалы проекта были размещены в разделе «Общественные слушания» на официальном сайте акимата Уральска.

    — Однако сообщаем, что в результате технической ошибки на сайт были загружены исходные материалы, которые не относятся к городу Уральску и не соответствуют действительности. В настоящее время эти документы полностью заменены на корректные версии, соответствующие установленным законодательным требованиям. В ближайшее время будет объявлена новая дата общественных слушаний в соответствии с установленным порядком, — говорится в официальном ответе акимата.

    Заместитель акима города Уральска Азамат Халелов уточнил, что прошедшее собрание являлось лишь начальным этапом общественных слушаний.

    — Общественные слушания проводятся с целью услышать мнение граждан и при необходимости внести изменения в проект. В августе и сентябре состоятся итоговые заседания. Тогда в проект будут включены только утверждённые и проверенные данные, после чего документ будет направлен на рассмотрение и утверждение в городской маслихат, а затем — в Правительство, — пояснил Азамат Халелов.

    Напомним, ранее мы сообщали о причинах задержки строительства новой комфортной школы в Уральске.

    Теги:
    Уральск ЗКО
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
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