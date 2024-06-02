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    20:20, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    В Уральске после пожара все еще дымится мусорный полигон

    пожар на мусорном полигоне
    Фото: кадр из видео

    Полигон твердых бытовых отходов площадью 3 гектара все еще дымится в Уральске, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ДЧС ЗКО.

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС ЗКО, пожар начался вчера вечером.

    - В настоящее время на площади около 3 га дымится мусор. Общая площадь полигона, находящегося на балансе ТОО «Жайык таза қала» – 9,7 га, площадь с мусором – 5 га. Сегодня в 03:22 пожар на полигоне локализован. В тушении пожара участвуют 92 человека из департамента по ЧС, 12 единиц техники, 4 человека из департамента полиции, 2 единицы техники, 23 человека из ТОО «Жайык таза қала», 23 единицы техники, 2 человека из местного исполнительного органа, 1 единица техники, 3 человека из департамента экологии, 1 единица техники, – сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее мы сообщали о пожаре на мусорных полигонах Аксая и Уральска. 

     

    Теги:
    МЧС Пожар Уральск Регионы Казахстана Видео Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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