В Аксае и Уральске горят мусорные полигоны

В городах Аксае и Уральске Западно-Казахстанской области сотрудники МЧС тушат пожары, возникшие на полигонах твердых бытовых отходов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

— Первый случай возгорания был зарегистрирован в городе Аксай Бурлинского района, где площадь составляет примерно 300 кв. м. Второй факт — в городе Уральск, предварительная площадь пожара 2 га, — говорится в сообщении ведомства.

Огнеборцы работают по третьему рангу. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

В МЧС поделились кадрами тушения возгорания полигона ТБО в городе Уральске.

Видеокадры локализации огня на полигоне ТБО в городе Аксай Западно-Казахстанской области.