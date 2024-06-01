00:06, 01 Июнь 2024 | GMT +6
В Аксае и Уральске горят мусорные полигоны
В городах Аксае и Уральске Западно-Казахстанской области сотрудники МЧС тушат пожары, возникшие на полигонах твердых бытовых отходов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.
— Первый случай возгорания был зарегистрирован в городе Аксай Бурлинского района, где площадь составляет примерно 300 кв. м. Второй факт — в городе Уральск, предварительная площадь пожара 2 га, — говорится в сообщении ведомства.
Огнеборцы работают по третьему рангу. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.
В МЧС поделились кадрами тушения возгорания полигона ТБО в городе Уральске.
Видеокадры локализации огня на полигоне ТБО в городе Аксай Западно-Казахстанской области.