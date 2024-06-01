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    00:06, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    В Аксае и Уральске горят мусорные полигоны

    В Аксае и Уральске горят мусорные полигоны
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    В городах Аксае и Уральске Западно-Казахстанской области сотрудники МЧС тушат пожары, возникшие на полигонах твердых бытовых отходов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    — Первый случай возгорания был зарегистрирован в городе Аксай Бурлинского района, где площадь составляет примерно 300 кв. м. Второй факт — в городе Уральск, предварительная площадь пожара 2 га, — говорится в сообщении ведомства.

    Огнеборцы работают по третьему рангу. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

    В МЧС поделились кадрами тушения возгорания полигона ТБО в городе Уральске.

    Видеокадры локализации огня на полигоне ТБО в городе Аксай Западно-Казахстанской области.

    Теги:
    МЧС Пожар Уральск Регионы Мусор Западно-Казахстанская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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