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В убийстве найденной в оросительном канале девушки подозревают школьника из Туркестанской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Апреля 2023, 20:21
В убийстве найденной в оросительном канале девушки подозревают школьника из Туркестанской области Кадр из видео/ /vk.com/video/@mediakazinform

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Туркестанской области установила подозреваемого в убийстве девушки, труп которой нашли 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Подозреваемым оказался учащийся 11 класса. Его задержали и взяли под стражу.

Проводится досудебное расследовании по статье 99 части 2 УК РК «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза.


Расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции региона.


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