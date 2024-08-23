РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:32, 23 Август 2024 | GMT +6

    В Турции задержали 65 человек по подозрению в связях с ИГ

    борьба с терроризмом
    Фото: azertag.az

    Министр внутренних дел Турции Али Йерликая объявил в пятницу, 23 августа, о завершении очередной антитеррористической операции, охватившей 17 провинций страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Министр сообщил, что операция под кодовым названием GÜRZ-9 продолжалась пять дней, а все действия сотрудников правоохранительных органов координировались Центральным управлением по безопасности в Анкаре.

    В число провинций, где были произведены задержания, вошли также Стамбул, Анкара, Малатья и Сивас.

    - В целом будет принято решение о мере пресечения в отношении 65 лиц, подозреваемых в причастности к террористической организации ИГИЛ, - сообщил Йерликая.

    Глава МВД Турции подчеркнул решимость к дальнейшей борьбе с проявлениями терроризма.

    Ранее в Турции задержали 24 подозреваемых в причастности к террористической организации.

     

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством АЗЕРТАДЖ.

    Теги:
    Турция Терроризм В мире Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    telegram