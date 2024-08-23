В Турции задержали 65 человек по подозрению в связях с ИГ

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая объявил в пятницу, 23 августа, о завершении очередной антитеррористической операции, охватившей 17 провинций страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Министр сообщил, что операция под кодовым названием GÜRZ-9 продолжалась пять дней, а все действия сотрудников правоохранительных органов координировались Центральным управлением по безопасности в Анкаре.

В число провинций, где были произведены задержания, вошли также Стамбул, Анкара, Малатья и Сивас.

- В целом будет принято решение о мере пресечения в отношении 65 лиц, подозреваемых в причастности к террористической организации ИГИЛ, - сообщил Йерликая.

Глава МВД Турции подчеркнул решимость к дальнейшей борьбе с проявлениями терроризма.

Ранее в Турции задержали 24 подозреваемых в причастности к террористической организации.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством АЗЕРТАДЖ.