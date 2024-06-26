Турция: задержаны 24 подозреваемых в причастности к террористической организации

Подразделением по расследованию преступлений, связанных с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Турции сразу в нескольких провинциях страны задержаны люди, связанные с террористической организацией ФЕТО (запрещена на территории Турции – прим. ред.). Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе проведенных мероприятий силовыми ведомствами Турции в 9-ти провинциях страны были задержаны 24 человека, связанных с террористической организацией ФЕТО (запрещена в Турции – прим. ред.).

Отмечается, что 14 задержанных граждан были военнослужащими Сухопутных войск Вооруженных сил Турции. Один был имамом в мечети, а другой ранее учился в военном институте. Остальные 8 человек работали в иных сферах.

Как оказалось, они занимались вербовкой людей в свои ряды. Для этого использовали лояльных идеям движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена (запрещено в Турции – прим. ред.) мнительных граждан.

При этом в данное время правоохранительными органами осуществляется работа по выявлению их сторонников и иных причастных к незаконной организации людей.