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    18:25, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Турция: задержаны 24 подозреваемых в причастности к террористической организации

    24 человека задержали в Турции по подозрению в причастности к терструктуре
    Фото: Anadolu Ajansı

    Подразделением по расследованию преступлений, связанных с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Турции сразу в нескольких провинциях страны задержаны люди, связанные с террористической организацией ФЕТО (запрещена на территории Турции – прим. ред.). Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе проведенных мероприятий силовыми ведомствами Турции в 9-ти провинциях страны были задержаны 24 человека, связанных с террористической организацией ФЕТО (запрещена в Турции – прим. ред.).

    Отмечается, что 14 задержанных граждан были военнослужащими Сухопутных войск Вооруженных сил Турции. Один был имамом в мечети, а другой ранее учился в военном институте. Остальные 8 человек работали в иных сферах.

    Как оказалось, они занимались вербовкой людей в свои ряды. Для этого использовали лояльных идеям движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена (запрещено в Турции – прим. ред.) мнительных граждан.

    При этом в данное время правоохранительными органами осуществляется работа по выявлению их сторонников и иных причастных к незаконной организации людей.

    Теги:
    Турция Терроризм Мировые новости Задержания
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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