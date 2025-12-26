В Турции задержали 115 человек, готовивших теракты на Рождество и Новый год

По данным генеральной прокуратуры страны, задержанные планировали теракты в период рождественских и новогодних праздников, в первую очередь направленные против немусульманских мероприятий.

Операция была проведена по 124 адресам в разных регионах Турции. В ходе обысков сотрудники спецслужб изъяли оружие и боеприпасы. Кроме того, несколько подозреваемых объявлены в розыск. Следственные действия продолжаются.

Турецкие власти подчеркнули, что угрозу удалось выявить вовремя благодаря эффективной работе спецслужб. По их словам, вмешательство было необходимо для предотвращения реальной опасности.

Отмечается, что Турция имеет протяженную границу с Сирией, где в середине декабря боевик ИГИЛ совершил атаку на военнослужащих США, в результате которой погибли двое солдат и гражданское лицо. Это, по мнению турецких властей, усиливает риски террористической активности на территории страны.

