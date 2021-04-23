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    14:38, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области заложен фундамент завода по производству бетона

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Ордабасинском районе Туркестанской области заложен фундамент завода по производству бетона. Новое производство построят в индустриальной зоне «Бадам», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    В завод по выпуску автоклавированного силикатного ячеистого бетона около 8 млрд. тенге планирует инвестировать ТОО «RZN». Завод будет выпускать автоклавный ячеистый бетон до 1 тысячи блоков в сутки, обеспечивая рабочими местами 150 человек.

    В закладке фундамента участвовали заместитель акима Туркестанской области Мейржан Мырзалиев и аким Ордабасинского района Нурбол Турашбеков.

    В этом году в рамках «Карты индустриализации» запущены еще три проекта, планируется создать более 300 рабочих мест. В частности, мощность проекта по нефтехимической переработке ТОО «Standart Petroleum & Co» составляет 1 млн тонн в год. Общая стоимость проекта - 24 млрд тенге. Рабочими местами будут обеспечены 200 человек.

    Новый технологичный гончарный завод ТОО «Na Constraction» общей стоимостью 2,6 млрд тенге создаст 100 рабочих мест. Проект овощехранилища ТОО «Александровский сад» в целом оценивается в 8 млрд тенге.

    Среднегодовая потребность в газоблоке в Казахстане составляет 3,6 млн куб. м. В стране действуют 10 таких производств. А В Туркестанской области это первый проект такого типа.

    «Проблема нехватки этой продукции отмечена во время реставрационных работ в Мактааральском регионе и масштабных строений в городе Туркестане. Благоприятный инвестиционный климат в Туркестанском регионе позволяет нам привлекать лучших инвесторов. Это доказывает и статистика. В прошлом году Туркестанская область вышла на первое место по ведению предпринимательства и стала лидером по приросту инвестиций в основной капитал», - сказал заместитель акима Туркестанской области Мейржан Мырзалиев.

    Инвестору из Северо-Казахстанской области оказали всестороннюю поддержку на всех этапах проекта. В результате уже в этом году региональная строительная индустрия распределит по предприятиям автоклавированный ячеистый бетон местного производства.


    Теги:
    Туркестанская область Строительство
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