В Туркестанской области введены в эксплуатацию две суперсовременные газоизмерительные станции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области введены в эксплуатацию две суперсовременные газоизмерительные станции. Об этом сообщила пресс-служба национальной компании «КазТрансГаз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальная компания «КазТрансГаз» в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан запустила в эксплуатацию новые газоизмерительные станции «Жетысай» и «Шардара» в Туркестанской области. ГИС «Шардара» расположена на 314 км магистрального газопровода «Газли-Шымкент», с проектным давлением газа 7,5 МПа (75 кгс/см2) и производительностью 834 000 м3/час. По ГИС «Шардара» стоит отметить, что это самый отдаленный от населенных пунктов объект и, практически, уникальный, так как жизнеобеспечение и производственный процесс осуществляется автономно, независимо от внешних источников электроэнергии и водоснабжения. ГИС «Жетысай» расположена на 372 км магистрального газопровода «Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек - Алматы» с проектным давлением газа 5,4 МПа (55 кгс/см2) и производительностью 834 000 м3/час. Обе станции оснащены сверхсовременным и высокоточным оборудованием, которое дает возможность не только достигнуть точности измерения объема расхода газа, но также своевременно определить наличие химических элементов в составе газа, агрессивно влияющих на металл трубопровода», – говорится в сообщении.

«Ввод в эксплуатацию новых станций «Жетысай» и «Шардара» позволит повысить точность измерения учета газа, поступающего из Узбекистана в Казахстан. Кроме того, современное оборудование станций позволяет контролировать качественный состав газа и своевременно определять химические элементы, агрессивно влияющие на металл газопроводов. Одной из главных задач для национальной компании КазТрансГаз является увеличение надежности и мощности отечественной газотранспортной системы. К 30-летию Независимости Казахстана газовики вносят свой вклад в укрепление независимости страны, в обеспечение ее энергетической безопасности.

Однако, каким бы современным и технологичным ни было оборудование, самый ценный ресурс компании «КазТрансГаз» – это люди.

Поэтому, по соседству с газоизмерительными станциями, построены вахтовые городки, где для работников созданы максимально комфортные условия труда и быта. Вернувшись после смены, работники могут отдохнуть в спокойной, комфортной обстановке», – говорит технический директор АО «Интергаз Центральная Азия» Серикхан Байзаков.



